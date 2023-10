Allgemein | STAR NEWS

Warten auf Baby Nr. 2: Was Mario Götze sich für seine Kids wünscht

DE Deutsche Promis - Mario Götze (31) wird wahrscheinlich schon ein wenig kribbelig, denn seine Frau Ann-Kathrin Götze (33) steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes

Eine Taschensammlung für die Tochter

Dass es bald so weit ist, konnten sich die Fans von Eintracht Frankfurt denken, als ihr Star nicht gemeinsam mit der Mannschaft nach Griechenland fuhr – aus Angst die Geburt zu verpassen. Es wird ein Mädchen, was seine Frau besonders freut, wie sie auf Instagram mitteilte: "Ich habe so eine schöne Taschen- und Schmucksammlung und es ist gut zu wissen, dass sie dann alles erben wird. Jetzt macht es sogar Sinn, noch mehr zu shoppen." Der zukünftige Zweifach-Papa kann zwar nicht mit Taschen aufwarten, aber er hätte nichts dagegen, wenn seine Kleine sein sportliches Talent erbt.

Mario Götze will Bewegung für seine Kinder

Mario Götze möchte nämlich, dass seine Kids keine Stubenhocker werden. Für das Aufwachsen der Kleinen nannte er gegenüber 'RTL' die Eckpfeiler: "Sport, Bewegung, Gesundheit und irgendwie Bildung." Er findet es gut, dass der dreijährige Rome nun ein Geschwisterchen bekommt, denn er sei auch mit drei Brüdern aufgewachsen und die gemeinsame Kindheit sei etwas schönes. Der künftige große Bruder wäre noch zu klein, "um das Ganze zu greifen", aber der Kicker hofft, dass sich seine Kinder sich gut verstehen werden.

Gefragt, ob er etwas dagegen hätte, wenn die Kleinen in seine Fußstapfen treten, lachte er. "Wenn er Fußball spielen will, dann kann er es machen – oder sie." Doch wie wird Papa Götze dann am Spielfeldrand agieren, wenn sein Sohn oder Tochter gefoult wird? Man denke an Helikopter-Eltern beim Fußball… Mario Götze wäre nach eigenen Angaben nicht so, aber "ganz ruhig bleiben könnte ich wahrscheinlich nicht."

Bild: Lukas Barth/picture-alliance/Cover Images