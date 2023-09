Allgemein | STAR NEWS

Warme Worte für Will Smith: Jada Pinkett Smith gratuliert ihrem Mann zum 55. Geburtstag

DE Showbiz - Will Smith ist am Montag (25. September) 55 Jahre alt geworden. Grund genug für seine Ehefrau Jada Pinkett Smith (52, ‘Girls Trip’), dem Hollywoodstar ('Bad Boys') öffentlich zu seinem Ehrentag zu gratulieren.

Jada dankt Will Smith

“Willard, ich bin so froh, dass du an diesem Tag geboren wurdest”, schrieb Jada auf Instagram. “Ohne dich hätte ich das größte Glück in meinem Leben nie erfahren... die Liebe in unserer Familie.” Dazu postete die Schauspielerin ein Schwarzweißfoto, das das lächelnde Paar mit seinen damals noch kleinen Kindern zeigt. “Bei diesem göttlichen Auftrag, den wir uns entschlossen gemeinsam zu erfüllen, bin ich dankbar für das Lachen und auch die Tränen, die wir geteilt haben.”

Viel von Will gelernt

“Ich danke dir, dass du mich gelehrt hast, das alles anzunehmen... mit einem Lächeln. Auf die nächsten 100+ Geburtstage voller Wachstum, Akzeptanz und Freude”, schrieb sie hoffnungsvoll. Will Smith erblickte 1968 in Philadelphia das Licht der Welt. 1997 heirateten Jada und Will und bekamen zwei gemeinsame Kinder, Jaden (25) und Willow (22). Will hat zudem einen weiteren Sohn, Trey, mit Ex-Frau Sheree Zampino. An seinem Geburtstag erinnerte sich der Star, wie er seinen 50. feierte, nämlich mit einem Bungeesprung aus einem Hubschrauber. “Vor fünf Jahren hatte jemand einen irren Trip!” schrieb Will Smith auf Instagram und postete ein Video von dem Abenteuer.

Bild: Faye's Vision/Cover Images