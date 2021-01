Allgemein | STAR NEWS

Während er im Krankenhaus lag: Dr. Dre von Einbrechern heimgesucht

DE Showbiz - Ein leeres Haus ist ein leichtes Ziel für Einbrecher. Umso besser, wenn es einem milliardenschweren Musik-Mogul wie Dr. Dre (55) gehört. Das dachten sich zumindest vier Kriminelle, die in den Nachrichten davon gehört hatten, dass der Rapper, Produzent und Unternehmer nach einer Gehirnblutung im Krankenhaus lag.

Ein leeres Haus ist verlockend

Am Mittwoch (6. Januar) beschlossen sie daraufhin, in das Anwesen des Stars einzusteigen. Dass ein so schwer reicher Mann wie Andre Young — so Dr. Dres bürgerlicher Name — womöglich auf mehr vertraut als nur ein Türschloss, hatten die Räuber dabei allerdings nicht bedacht. Um zwei Uhr morgens wurden sie von Sicherheitsleuten auf dem Gelände beobachtet. Die umgehend herbeigerufene Polizei konnte das Quartett vor Ort festnehmen.

Dr. Dre wird zahlen

Dr. Dre ist derweil auf dem Wege der Besserung, meldete sich bei seinen Fans auf Social Media zu Wort: "Danke an meine Familie, Freunde und Fans für euer Interesse und die Genesungswünsche. Es geht mir sehr gut und ich werde hervorragend von meinem Ärzteteam versorgt. Ich werde bald das Krankenhaus verlassen und wieder nach Hause gehen können. Einen großen Applaus an die fantastischen Ärzte im Cedars." Eigentlich hätte der Rap-Star am Mittwoch zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen müssen, denn er befindet sich mitten im Scheidungskrieg von seiner Frau Nicole.

Jetzt will 'The Blast' erfahren haben, dass der Gründer der Kopfhörer-Firma Beats zugestimmt hat, seiner Noch-Frau wie gefordert monatlich einen Unterhalt von zwei Millionen Dollar zu zahlen. Die Zahlungen sollen schon in der kommenden Woche beginnen. Nach der Verschiebung des Gerichtstermins vom Mittwoch werden die beiden jetzt im April wieder aufeinander treffen. Dr. Dre und Nicole waren insgesamt 24 Jahre verheiratet.