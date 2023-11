Allgemein | STAR NEWS

„Wahnsinnig lächerlich“: Oliver Pocher kann das Sticheln einfach nicht lassen

DE Deutsche Promis - Still geht die Trennung von Oliver Pocher (45) und seiner Noch-Frau Amira (31) wahrhaftig nicht über die Bühne. Während die Moderatorin und Influencerin sich nicht direkt zum Liebes-Aus äußert, lässt der Comedian keine Gelegenheit aus, scharf gegen seine Verflossene zu schießen.

Amira Pocher entfolgt

In einem Interview mit RTL ätzte der TV-Star vor wenigen Tagen: "Also ich von meiner Seite versuche im Interesse der Kinder relativ normal zu sein. Ich sehe das bei Amira eher schwieriger. Ich glaube, da fehlt ihr dann noch die emotionale Reife.“ Ob ständiges Sticheln seinerseits nun allerdings ein Zeugnis überlegener emotionaler Reife ist, ließe sich sicher debattieren. Das Anwaltsschreiben, mit dem Amira die Berichterstattung dementierte, sie habe einen neuen Freund, nannte er "so ziemlich das Dümmste, was ich je gesehen habe." Jetzt hat ihn eine stille Aktion seiner einstigen Liebsten noch mehr auf die Palme gebracht. Nachdem bekannt wurde, dass Olli seinen Podcast mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden unter dem Titel 'Die Pochers! Frisch recycelt' weiter betreibt, entfolgte Amira nach ihrem Mann auch ihre Freundin Sandy.

Oliver Pocher findet Follower zählen wichtig

Eigentlich kein großer Schritt, doch für Oliver Pocher Grund genug, erneut auf die Palme zu gehen. In diesem Falle bezog er auch Sandy in seine Wutrede ein: "Folgst du mir eigentlich noch auf Instagram? Das finde ich jetzt nicht ganz unwichtig." Da wussten die meisten natürlich schon, worum es ging, und sie bestätigte, dass sie ihm immer noch folgen würde: "Ich habe das sehr wohl mitbekommen…Ja, Amira ist mir entfolgt." Das würde sie ihr aber überhaupt nicht übel nehmen: "Wenn Emotionen im Spiel sind und sich das alles über Tage und Wochen so hochkocht, kann das schon mal passieren, dass man irrationale Entscheidungen trifft."

Das sieht ihr Podcast-Partner natürlich ganz anders: "Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist, das Profil auf privat zu stellen. Dann haben wir auch wirklich alles abgehakt von dem, was man machen sollte. Das finde ich so wahnsinnig lächerlich." Vielleicht wäre Olli den zwei gemeinsamen Kindern wegen aber auch gut beraten, selbst mal kurz durchzuatmen. Dazu wird es aber wohl nicht kommen: Im Januar geht Oliver Pocher mit seinem Comedy-Programm 'Liebeskasper' auf Tour. Worum es da gehen wird, kann man jetzt schon ahnen.

Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka