Vorverkauf stockt: Wird Dieter Bohlens Tour zum Flop?

DE Deutsche Promis - Dieter Bohlen (69) ist noch lange nicht fertig – das zeigt der Pop-Titan auch in der aktuellen Staffel von ‘Deutschland sucht den Superstar’, wo er sich immer wieder schlagzeilenträchtig mit seinen Jury-Kollegen zofft. Besonders mit Katja Krasavice (26) kracht es regelmäßig, doch das soll Dieter weder davon abhalten, von seiner ‘DSDS’-Zukunft zu träumen noch auf eine große Comeback-Tour zu gehen.

Luft nach oben

Schon am 16. April soll es schon mit dem "größten Comeback aller Zeiten" in zwölf Städten losgehen. Doch jetzt berichtete ‘Bild’, dass es beim Vorverkauf nicht so richtig gut läuft. Was sagen die Veranstalter, die es ja wissen müssen? "Ich bin nicht unzufrieden mit den Kartenverkäufen. In Rostock gehen wir dem Ausverkauf entgegen, mehr als 85 Prozent der Tickets in Magdeburg und Dresden wurden bereits verkauft", stellte Burghard Zahlmann, Geschäftsführer von Concertbüro Zahlmann, welches mehrere der Konzerte veranstaltet, gegenüber ‘Bunte’ klar. Aber: "Natürlich ist noch Luft nach oben. Jeder Veranstalter wünscht sich, zu 100 Prozent ausverkauft zu sein, aber das ist einfach ein Wunschdenken. Auch wirtschaftlich werde ich mit der Tournee zufrieden sein. Und am wichtigsten ist, dass die Besucher zufrieden sind und für ihr Eintrittsgeld das bekommen, was sie sich wünschen."

Dieter Bohlen gibt sich siegessicher

Auf Instagram meldete sich der Star selbst zu Wort, um eventuelle Unsicherheiten auszubügeln: Dieses Comeback sei alles andere als eine Abschiedstour, und von ihm werden wir noch viel hören! "Ich werde natürlich auch in Deutschland das eine oder andere Konzert in den nächsten Jahren geben", schrieb er. Aber nicht nur Deutschland habe er viele Fans: "Es läuft im Ausland wahnsinnig für mich und das heißt für mich natürlich auch, dass ich Tourneen im Ausland machen muss." In China landete er in den letzten Jahren fünf mal auf Nummer eins, auch in Südamerika steht man auf den Pop-Titan. "Also will ich da auch mal hin und mal singen", erklärte Dieter. Mit anderen Worten: Haltet euch ran, wenn ihr den Meister live erleben wollt! Und er stellte klar: "Es wird ja geschrieben, das läuft alles so ganz schlecht. Das stimmt nicht." Mancherorts seien Konzerte schon fast ausverkauft, fuhr er fort, da gebe es "noch 30 oder 40 Restkarten". Und dass es in einzelnen Orten mal weniger gut laufe, gehöre einfach dazu im Popgeschäft. Dieter Bohlen lässt sich nicht aus der Ruhe bringen!

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images