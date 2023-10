Allgemein | STAR NEWS

Vor dem Prozess: Sorge um Gil Ofarim

DE Deutsche Promis - Wie sicher ist Gil Ofarim (41), wenn ihm in rund zwei Wochen in Leipzig der Prozess gemacht wird? Der Anwalt des Sängers ('It's Your Love') sorgt sich um seinen Mandanten und hat gerade angesichts der weltpolitischen Lage Bedenken um dessen Sicherheit.

Ist der Prozess sicher?

Wir erinnern uns: 2021 beschuldigte der Star ein Leipziger Hotel, dass ihm beim Check-In nahegelegt wurde, seinen Davidstern abzulegen, wenn er bedient werden wolle. Der beschuldigte Mitarbeiter bestreitet diesen antisemitischen Ausfall, und auch Zeugenaussagen konnten Gil Ofarims Version nicht bestätigen. Jetzt soll dem Star wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung der Prozess gemacht werden — und das mitten in einer Zeit, in der sich auch in Deutschland antisemitische Angriffe aufgrund der Nahost-Krise wieder häufen. Dem Anwalt Alexander Stevens ist nicht wohl dabei: "Angesichts unzähliger strafbewährter Attacken gegen unseren Mandanten - sowohl verbal als auch tätlich - sorgen wir uns nicht zuletzt auch angesichts der aktuellen politischen Lage um die Sicherheit unseres Mandanten."

Straftaten gegen Gil Ofarim

Unabhängig davon, ob sich der vermeintliche Zwischenfall jetzt so zutragen hat, wie Gil Ofarim ihn schildert, ereigneten sich im Fahrwasser des Skandals in der Tat eindeutige Straftaten, die problemlos nachweisbar waren: Im Juli 2022 wurde zum Beispiel bereits ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er auf Facebook geschrieben hatte: "In Buchenwald wäre er mit seinem Davidstern gern gesehen."

Jetzt erklärte der Anwalt des Musikers: "Wir haben daher sowohl das Landgericht als auch den Polizeipräsidenten in Leipzig gebeten, uns mitzuteilen, inwiefern die Sicherheit von unserem Mandanten gewährleistet ist.“ Beim Landgericht teilt man diese Sorgen offenbar zurzeit noch nicht. "Momentan haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass etwas Konkretes passiert. Bis zum Prozessbeginn werden wir aber im Blick behalten, ob die Sicherheitsvorkehrungen angepasst werden müssen", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Presse Agentur zum Thema Gil Ofarim.

Bild: /picture-alliance/Cover Images