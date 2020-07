Allgemein | STAR NEWS

Von Kellnerin kritisiert: Hailey Bieber entschuldigt sich

DE Showbiz - Hailey Bieber (23) befindet sich stets im Auge der Öffentlichkeit. So findet der Star selten Ruhe vor Fans – selbst in Restaurants, wenn sie sich unbeobachtet fühlt, wird sie streng unter die Lupe genommen. Jetzt ist sie von einer Kellnerin buchstäblich bewertet worden.

Hailey Bieber ist nur eine 3,5

Hailey wollte in New York eigentlich nur essen gehen. In einem Restaurant speiste sie, bezahlte die Rechnung, und verließ das Gewerbe anschließend wieder. Die wahre Rechnung kam aber erst später, denn die Kellnerin Julia Carolan bewertete Hailey auf ihrem TikTok-Kanal. Julia hat es sich zur Aufgabe gemacht, anhand von Punkten zu bewerten, wie höflich ihr die prominenten Gäste im Restaurant begegnet sind. Beyoncé etwa, sei zuvorkommend gewesen, Kylie Jenner hingegen unfreundlich. Hailey Bieber erhielt nur 3,5 von 10 Punkten, denn sie sei wiederholt sehr kühl und unhöflich gewesen.

Sorry!

Hailey wurde auf das entsprechende TikTok-Video aufmerksam gemacht und ließ es sich nicht nehmen, darauf zu antworten. In den Kommentaren zum Clip schrieb sie: "Bin gerade auf dieses Video gestoßen, und wollte nur sagen, dass es mir leid tut, wenn ich dir gegenüber arrogant gewirkt habe oder dir schlechte Vibes gegeben habe. Das war nie meine Absicht." Hailey Bieber sei froh, dass Julia auf ihr Verhalten hingewiesen habe, sodass sie sich bessern könne. Des weiteren hofft das Model auf ein weiteres Treffen, damit sie sich persönlich entschuldigen könne. Julia freute sich über den Kommentar und bedankte sich, dass Hailey sich die Zeit für eine Entschuldigung nahm.

Weitere Artikel