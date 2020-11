Allgemein | STAR NEWS

Volltreffer: Julian Weigl und Ehefrau Sarah Richmond erwarten ihr erstes Baby

DE German Stars - Nationalspieler Julian Weigl (25) ist ebenso glücklich wie seine Ehefrau, die TV-Moderatorin Sarah Richmond (23): Das Paar, das schon seit seiner Jugend glücklich verliebt ist, erwartet sein erstes Kind und Sarah ist bereits im fünften Monat.

Julian Weigl und Sarah Richmond freuen sich auf Nachwuchs

Die ersten Untersuchungen wollte Sarah ebenso abwarten wie den Verlauf der ersten Schwangerschaftswochen, darum hielt das paar die Baby-News erst einmal geheim. Doch alles verläuft nach Plan, und so dürfen sich jetzt alle mit den beiden freuen. "Als ich es erfahren habe, sind erst einmal alle Emotionen durch mich durch. Von euphorisch bis ungläubig", erinnert sich Sarah im Gespräch mit 'Bild'. "Dann war ich einfach nur glücklich, die Nachricht mit Julian zu teilen. Er selbst hat das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Im nächsten Moment wäre er am liebsten direkt zum Arzt, um schwarz auf weiß zu sehen, dass alles in Ordnung ist."

Baby-Shopping im Lockdown

"In Sachen Babyausstattung stehen wir beide uns in nichts nach", gesteht die werdende Mutter augenzwinkernd. "Gerade jetzt, weil man meistens zu Hause ist, ist die Gefahr groß, sich zu lange online auf Babyseiten rumzutreiben. Es gibt ja die süßesten – und unnützesten – Sachen. Da müssen wir uns selbst etwas zügeln."

Jetzt darf man gespannt sein, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird – und wo das neue Familienmitglied das Licht der Welt erblicken wird. Denn aktuell spielt Julian für Benfica Lissabon, doch möglicherweise kehrt er Portugal schon bald den Rücken, um in einen Club der Seria A in Italien zu wechseln. Bis dahin können Julian Weigl und Sarah Richmond aber noch viele Strampler bestellen!

