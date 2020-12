Allgemein | STAR NEWS

Volle Dröhnung: Kelly Clarkson litt nach Zahnarztbetäubung unter Filmriss

DE Showbiz - Popstar Kelly Clarkson (38) war einigermaßen überrascht, als sie beim Blick in ihre Handtasche einen Haufen Schmuck fand, an dessen Kauf sie sich nicht erinnern konnte. Was war da eigentlich drin in dieser Betäubungsspritze, die ihr Zahnarzt ihr am Vortag verpasst hatte?

Kelly Clarkson rätselt über die Stunden nach der Behandlung

Nachdem ihr Zahnarzt sie entlassen hatte, muss Kelly wohl mit ihrer Assistentin shoppen gegangen und unter anderem einige Schmuckstücke gekauft haben. Leider erinnert sie sich daran im Nachhinein ebensowenig wie an die Proben mit ihrer Band.

In ihrer 'Kelly Clarkson Show' erinnerte sich der Star im Gespräch mit Gast Kaley Cuoco an den Tag nach der verhängnisvollen Spritze: "Ich sah in meine Handtasche und da sind da all diese Schmuckkästchen, und ich dachte 'Was zum Teufel?' Ich hatte fünf oder sechs große Kästchen mit Schmuck in meiner Tasche. Ich fragte mich: 'Habe ich jemandes Haus ausgeraubt? Was ist hier los?'" In ihrer Ratlosigkeit rief Kelly ihre Assistentin an.

Kelly erkannte ihre eigenen Songs nicht mehr wieder

"Ich so 'Hey, weißt du, wessen Schmuck ich da in meiner Tasche habe?'" erzählte Kelly weiter. "Und dann fängt sie an 'Nunja, wir gingen shoppen nach den Proben mit der Band, und dann gingen wir essen.'" Kelly konnte es nicht fassen.

"Ich hab einen ganzen Abend mit offenen Augen verbracht, bin rumgelaufen, und erinnere mich nicht." Noch bunter wurde es, als ihr ihre Bandmitglieder später erzählten, dass sie ihre eigenen Lieder nicht erkannt hatte. "Meine Band lacht sich schlapp, weil ich mit ihnen für mein Album probte und offenbar… saß ich da… und sagte immer 'Das ist gar nicht mein Lied'. Ich war so high vom Zahnarzt! Was hat der mir eigentlich verpasst?!"

Das ist eine gute Frage, aber letztlich fand Kelly Clarkson auch etwas Positives an dem skurrilen Erlebnis: "Immerhin hab ich ganz guten Schmuck gekauft."