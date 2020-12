Allgemein | STAR NEWS

Vivien Geiss: “Laura Müller ist gescheitert”

DE Deutsche Promis - Noch vor Kurzem hatte Vivien Geiss (18) Laura Müller (20) die Hand gereicht. Letztere fand sich plötzlich ohne Werbeverträge wieder nach dem Abdriften ihres Freundes Michael Wendler (48) in die Welt der Corona-Verschwörer.

Laura Müller verdient eine Chance

Doch Laura habe eine Chance verdient, fand die Tochter von Michael Geiss, der mit Uncle Sam in Deutschland Mode macht. Sie seien im selben Alter, so Vivien, und Laura habe sich etwas aufgebaut, was jetzt zerstört worden sei. Sie würden sich zwar noch nicht persönlich kennen, doch Vivien vermutet im Gespräch mit 'Bild', dass man sich verstehen könnte. "Da sie aber die Frau von Michael Wendler ist, sprangen ihr reihenweise die Werbepartner ab. Deswegen möchte ich ihr die Chance geben, auf eigenen Beinen zu stehen, um nicht weiter von Michael abhängig zu sein."

Vivien Geiss hat genug

Mittlerweile ist es mit dem guten Willen allerdings vorbei. "Es ist genug!", so Vivien zu 'Bild'. "Wir haben seit Monaten einen Vertrag, aber Laura hat ihren ebenso wenig erfüllt wie Michael Wendler seinen." Es stößt ihr besonders auf, dass Laura sich nicht von den Verschwörungstheorien ihres Mannes distanziert: "Da hat jedes Verständnis und jede Gnadenfrist auch mal ein Ende. Laura hat den Zeitpunkt, sich mit ihrer eigenen Meinung klar zu positionieren, verpasst. Ich muss feststellen: Laura Müller ist gescheitert!"

Zudem hat sie wenig Verständnis für das zur Schau getragene Luxusleben von Laura und ihrem Mann in Florida: "Ich habe absolut kein Verständnis dafür, warum man in einer Zeit, wo so viele Menschen Angst um ihre Familie und Existenz haben, so exzessiv sein Luxusleben nach außen tragen muss." Freundinnen werden Laura Müller und Vivien Geiss wohl nicht mehr.

Weitere Artikel