Viviane Geppert über ihr junges Eheglück: Diese Frage geht der Moderatorin zu weit

DE Deutsche Promis - Viviane Geppert (31) ist frisch verheiratet und freut sich, wenn andere an ihrem Glück Anteil nehmen. Was ihr jedoch überhaupt nicht passt, ist die Frage, wann denn Nachwuchs geplant ist.

Familienplanung ist Privatsache

In der romantischen Toskana hatte Viviane ihren Verlobten Dusan Cvetcovic, Mitgründer des Sneaker- und Streetwear-Labels BSTN, im Juli vor Familie und Freunden geheiratet, nachdem sie im Juni schon standesamtlich ja gesagt hatten. "Es fühlt sich super an, verheiratet zu sein", schwärmte die 'Taff'-Moderatorin auf dem roten Teppich beim Blauen Panther, dem TV- & Streaming Award, gegenüber 'Bunte'. "Man denkt ja immer, man hat vorher schon eine tolle Beziehung und was soll sich da schon groß ändern mit der Unterschrift und dem Ring am Finger, aber es fühlt sich schon anders an." Viviane und Dusan würden sich immer wieder angrinsen und einander ihre Ringe zeigen, so groß ist das Glück. "Auch mein Mann zu sagen, es fühlt sich alles noch ein bisschen enger an, ja, ist ein tolles Gefühl, immer noch auf Wolke sieben", verriet die gebürtige Wiesbadenerin.

Viviane Geppert zieht eine Grenze

Eins möchte sie jedoch nicht verraten, nämlich wie es um ihre Familienplanung bestellt ist: "Ich finde, diese Frage ob Nachwuchs geplant ist, überschreitet eine totale Grenze, weil ich finde, es geht niemanden etwas an. Ich frag ja auch niemanden 'Und wie läuft’s bei dir mit dem Sexleben? Was machst du gerne so?'" erklärte sie mit einem Lachen. Aber Viviane meint es ernst: "Frauen werden damit immer wieder konfrontiert, aber ich finde es eine wahnsinnig private Frage, deswegen würde ich immer sagen 'Du, läuft alles super, aber mehr muss ich dazu nicht sagen'."

Ihr frisches Eheglück thematisiert sie jedoch nach wie vor gern, auch auf dem Oktoberfest, wo sie die Gelegenheit nutzte, ihre Dirndlschleife nicht länger auf der Single-Seite zu binden, sondern rechts, was zeigen soll, dass sie verheiratet ist. So freuen wir uns mit Viviane Geppert und ihrem Mann Dusan und lassen uns, was Kinder angeht, einfach überraschen.

