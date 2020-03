Allgemein | STAR NEWS

Virtuelle Partys: Wer will ein Dinner mit ‘Game of Thrones’-Star Emilia Clarke?

DE Showbiz - Kaum ein Tag vergeht, an dem sich Promis nicht etwas Neues einfallen lassen, um auch vom heimischen Sofa bei ihren Fans im Gespräch zu bleiben. Auch 'Game of Thrones'-Star Emilia Clarke (33) will da nicht zurückstehen — und dabei Gutes tun.

Wer spendet, kann gewinnen

Am Montag postete die Schauspielerin ein Video auf Instagram, in dem sie ihre Follower aufforderte, für ihre Hilfsorganisation SameYou zu spenden, die sich für Menschen mit Hirnverletzungen einsetzt. Insgesamt hofft die Drachenmutter, 280.000 Euro zu sammeln, die im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus eingesetzt werden sollen. Abgesehen davon, dass man mit seiner Gabe einer Gruppe von Menschen hilft, die in diesen Zeiten besonders verwundbar sind, winkt 12 glücklichen Spendern zudem noch ein ganz besonderer Preis. Denn unter allen, die SameYou unterstützen, verlost Emilia Clarke ein virtuelles bei dem sie die Gewinner zu sich nach Hause einlädt — virtuell, versteht sich.

Emilia Clarke kann nicht kochen

"Wenn ihr spendet, werden 12 Glückspilze mich virtuell besuchen und wir werden gemeinsam ein Essen kochen, mit Zutaten, die man sowieso im Schrank hat", erklärte Emilia Clarke ihre Idee. "Wir kochen es und dann essen wir alle gemeinsam." Dabei können die Fans ungestört mit ihrem Idol plaudern: "Wir können über alles sprechen — Isolation, Angst, lustige Videos und die Tatsache, dass ich eigentlich nicht kochen kann. Es wird lustig. Es wird interessant."

Es sei gerade in den Zeiten der Pandemie wichtig, dass Menschen mit Hirnverletzungen schnell wieder auf die Beine kommen, damit Kapazitäten für Infizierte frei würden. Eine einmalige Gelegenheit also, Gutes zu tun und gleichzeitig entspannt mit Emilia Clarke zu plaudern!