Allgemein | STAR NEWS

Virals und virtuelle Partys: So erholt sich Prinz Charles vom Coronavirus

DE Showbiz - Womit beschäftigen sich die meisten Menschen während ihrer Lockdown-Zwangspause? Natürlich mit Streaming und Virals. Da macht auch ein Royal wie Prinz Charles keine Ausnahme. Das verriet der britische Thronfolger jetzt in einem Essay für das Magazin 'Country Life'.

"Die lustigsten Videos seit langem"

Der Royal hatte sich im März mit dem Coronavirus infiziert und umgehend in Selbst-Isolation auf einem schottischen Landsitz begeben. Dort schlägt er seitdem die Zeit mit Videos und virtuellen Partys tot, wie der Rest seines Volkes. Zum Glück entwickelte der 71-Jährige keine ernsten Symptome der Krankheit, und so hat er Gelegenheit, sich einmal so richtig von den Vorzügen des Inernets zu überzeugen. "Wir haben hier wirklich gesehen, wie man das Beste aus der Technologie machen kann", so der Royal in seinem Artikel. "Sie erlaubt uns, weiterzuarbeiten und durch virtuelle Partys, Spiele und Gesang zusammenzukommen. Und ich habe einige der lustigsten Videos seit langem gesehen!"

Prinz Charles sieht ein Land, das zusammenrückt

Ganz besonders freut den Thronfolger, der die Quarantäne getrennt von seiner Frau, Herzogin Camilla (72), verbringt, dass die Menschen trotz sozialer Distanz scheinbar immer mehr zusammenrücken: "Wir haben Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gesehen, dabei wird einem ganz warm ums Herz. Die Menschen haben sich im ganzen Land um diejenigen gekümmert, die Hilfe benötigen. Junge Menschen kaufen für die Alten ein, viele rufen regelmäßig bei denjenigen an, die allein sind." Königliche Pflichten hat der Royal trotz Isolation weiterhin wahrgenommen: Per Videolink eröffnete Prinz Charles Anfang des Monats ein Not-Hospital für Corona-Kranke in London.