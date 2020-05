Allgemein | STAR NEWS

Vier Monate nach Geburt: Christina Milian will mehr Kinder

DE Showbiz - Christina Milian (38) ist mit ihrem Kollegen Matt Pokora (34) zusammen. Die beiden sind aktuell noch glücklicher als sonst, denn vor vier Monaten brachte die Musikerin einen gesunden Jungen namens Isaiah zur Welt, der das Leben des Paares bereichert.

Christina Milian will den Moment genießen

Christina hat bereits eine zehn Jahre alte Tochter aus der Ehe mit The Dream, von dem sie sich 2011 scheiden ließ. Ihr aktueller Partner Matt kann es derweil gar nicht abwarten, mehr Kinder zu zeugen, und Christina hätte durchaus Lust darauf, wie sie augenzwinkernd 'Us Weekly' verriet: "Das ist sein erstes Kind und er ist echt verliebt. Er ist schon bereit, mehr zu machen. Ich sag ihm dann so: 'Moment, Moment, mein Körper ist noch nicht bereit! Ich möchte erst einmal diesen Augenblick genießen!'" Es habe aber nicht lange gedauert und Christina habe ihrem Schatz versichert, gerne noch mehr Kinder von ihm zu gebären: "Dann hab ich gedacht, naja, vielleicht beeilen wir uns auch einfach und machen immer weiter, damit wir unsere Familie schnell komplettieren können."

Wann geht's weiter?

Christina schließe auch nicht aus, dass sie und Matt noch während der Corona-Pandemie versuchen werden, ein weiteres Kind zu zeugen. Mehr Babys stünden auf jeden Fall für die beiden auf dem Programm. Zu sehen, wie Matt mit Isaiah umgeht, habe dazu geführt, dass sie sich noch mehr in den Musiker verliebt habe: "Ich habe das Gefühl, wir sind stärker geworden, haben uns einander mehr angenähert. Ich meine, wir waren schon super nah. Wir sind so schon beste Freunde, aber uns jetzt gegenseitig anzuschauen und uns darüber bewusst zu sein, was wir füreinander getan haben, hat dazu geführt, dass wir jetzt diese bedingungslose Liebe spüren. Ich sehe, wie er seine neue Rolle als Vater liebt."