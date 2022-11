Allgemein | STAR NEWS

Viel Rückendeckung: Alfons Schuhbecks erster Auftritt nach dem Urteil

DE Deutsche Promis - In den letzten Wochen hörte man vor allem viel über Alfons Schuhbeck (73) und weniger von ihm. Doch wenige Tage nach seiner Verurteilung war der Starkoch, der wegen Steuerhinterziehung für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis muss, endlich wieder in der Öffentlichkeit zu sehen.

"Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein"

Der TV-Koch sah mitgenommen aus, als er den Song 'Sweet Caroline' von Neil Diamond bei einer Dinnershow im Restaurant-Theater Teatro zum Besten gab. Dennoch wird der Auftritt ihm gutgetan haben, denn hier war er unter Freund*innen. "Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Er muss dann länger ins Gefängnis als ein Kinderschänder oder Vergewaltiger", schimpfte Giulia Siegel gegenüber RTL. Steuerhinterziehung ist eben in den Augen vieler immer noch ein Kavaliersdelikt. Marianne und Michael, die ebenfalls eine lange Freundschaft mit dem Verurteilten verbindet, zeigten ebenfalls Mitgefühl. "Er hat wahnsinnig mitgenommen ausgeschaut. Das waren wahnsinnig kaputte, traurige Augen", so die Sängerin.

Alfons Schuhbeck geht jetzt doch in Revision

Ihre Freundschaft zu Alfons Schuhbeck sieht sie nicht in Gefahr. "Wir sind seit fünf Jahrzehnten Freunde und das bleiben wir auch. Nach der ganzen Gerichtsgeschichte finde ich toll, dass er sich stellt", wird sie von der Deutschen Presse-Agentur zitiert. Auch Simone Ballack sprang dem Promi-Koch bei: "Jeder macht mal Scheiße. Und das ist jetzt eben ein bisschen mehr Scheiße." Der Verurteilte selbst neigte zum Understatement und ließ nach dem Auftritt verlauten: "Ich trinke zwei Schnapserl. Die letzten beiden Wochen waren nicht so der Hit bei mir."

Kurz vor seinem Auftritt hatten seine Anwälte übrigens entgegen zunächst anderslautender Meldungen verkündet, jetzt doch Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen "um die schriftliche Urteilsbegründung nachvollziehen zu können". Gibt es noch Hoffnung für Alfons Schuhbeck?

