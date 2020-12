Allgemein | STAR NEWS

Videobotschaft von Herzogin Meghan: Ein Dank an “die stillen Helden der Pandemie”

DE Showbiz - In der US-Sondersendung 'CNN Heroes: An All-Star Tribute' meldete sich Meghan Markle (39) zum ersten Mal seit dem Bekanntwerden ihrer Fehlgeburt zurück. Die Ehefrau von Prinz Harry dankte in ihrer Videobotschaft allen stillen Helden der Pandemie, die sich während der Pandemie um ihre Mitmenschen gekümmert hatten.

Meghan Markle spricht über ein schweres Jahr für alle

Das zuvor nicht angekündigte Video zeigt Herzogin Meghan auf einer Gartenbank sitzend in einer hochgeschlossenen Bluse und mit hochgestecktem Haar. Sie dankte den "Menschen, die aufstanden und sicherstellten, dass die Grundbedürfnisse in unseren Gemeinden erfüllt wurden".

Dieses Jahr sei "eine Herausforderung für alle" gewesen, sagte sie, aber diese Menschen "stellten sicher, dass niemand um sie herum einsam leiden musste. Wir haben das Gute in Leuten gesehen, in unseren Nachbarn und ganzen Gemeinschaften, die sich zusammentaten, um nicht tatenlos zuzusehen, dass Nachbarn Hunger leiden."

Erster öffentlicher Auftritt nach trauriger Offenbarung

Mit diesem Video meldet sich Meghan erstmals öffentlich zu Wort, seit sie im November in einem Artikel in der New York Times von der Fehlgeburt schrieb, die sie im Sommer erlitten hatte. "Ich lag in einem Krankenhausbett, hielt die Hand meines Mannes. Ich fühlte seine feuchte Handfläche und küsste seine Fingerknöchel, die von unser beider Tränen nass waren. Als ich auf die kalten weißen Wände starrte, wurden meine Augen glasig und ich versuchte mir vorzustellen, wie wir wieder heilen", berichtete sie in ihrem Artikel. Herzogin Meghan und Prinz Harry haben einen 18 Monate alten Sohn, Archie.