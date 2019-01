Allgemein | STAR NEWS

Victoria Beckham: Lasst Gerüchte Gerüchte sein

Victoria Beckham (44) lässt sich von Gerüchten nicht unterkriegen.

Die Modeschöpferin kommt in ihrer Ehe mit David Beckham (43) nicht zur Ruhe. Das liegt aber daran, dass immer wieder Schlagzeilen in den Medien auftauchen, in denen behauptet wird, Victorias und Davids Ehe stehe vor dem Aus. Erst im vergangenen Jahr war in der englischen Presse ein Insider zitiert worden, der behauptet hatte, sie und ihr Mann hätten sich getrennt. Dies wiederum zwang Victoria und David dazu, ein Statement zu veröffentlichen und das Gerücht ausdrücklich zu verneinen. Nun hat die Designerin im Interview mit dem ‘Guardian’s Weekend’-Magazin zugegeben, dass die ständigen Gerüchte um den Zustand ihrer Ehe anstrengend sein können: "Es kann ganz schön frustrierend sein. Ich überlasse das aber alles meinem PR-Team. Ich selber kümmere mich da gar nicht drum. Du musst alles kontrollieren, weil die Menschen sonst glauben, was sie lesen. Wenn das erstunken und erlogen ist, wird es ziemlich nervig."

Mit David Beckham ist sie schon seit 19 Jahren verheiratet. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Die Familie soll von den Berichten über Ehekrisen nicht negativ beeinflusst werden, so Victoria weiter: "Die Menschen interessieren sich für mein Privatleben. Davon profitiere ich manchmal. Manchmal werden aber auch Sachen behauptet, die nicht stimmen. Davon lasse ich mich dann nicht fertig machen."

Victoria Beckham weiß mittlerweile, wie sie mit Reportern und Paparazzi umzugehen hat – schließlich hat sie jahrzehntelange Erfahrung. Als ihre Kinder noch kleiner waren, hatte sie eine geniale Idee, ihnen die Fotografen zu erklären, die ihnen überall hin folgten und Bilder schossen: Die Paparazzi waren nur wegen ihres Opas da, der würde sie nämlich ganz schrecklich vermissen und Bilder von ihnen sehen wollen. Die Kinder haben es geglaubt.

