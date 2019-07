Allgemein | STAR NEWS

Verstorbener Disney-Star Cameron Boyce: Sein Vater dankt den Fans

Cameron Boyce (†20) war eine der großen Nachwuchshoffnungen im US-amerikanischen Film. Der Schauspieler war unter anderem neben Kiefer Sutherland (52) in dem Horrorfilm 'Mirrors' und neben Adam Sandler (52) in der erfolgreichen Komödie 'Kindsköpfe' zu sehen gewesen, bevor er am 6. Juli im Schlaf einen Krampf erlitt und verstarb.

Unterstützung im Albtraum

Die genauen Umstände seines Todes sollten mittels einer Autopsie geklärt werden. Diese ist durchgeführt worden, konnte aber keine Aufschlüsse über die Todesursache geben.

Nun sollen weitere Ermittlungen anstehen.

Derweil hat sich Camerons Vater Victor Boyce per Twitter an alle Fans seines Sohnes gewandt und sich bei ihnen in diesen schweren Stunden für die emotionale Unterstützung bedankt: "Ich bin überwältigt von der ganzen Liebe und der Unterstützung, die unserer Familie zuteil wurde. Es hilft wirklich, den Schmerz dieses Albtraums zu lindern, aus dem ich nicht aufwachen kann. Ich kann euch gar nicht genug danken."

Danke, Cameron

Zuvor hatte Camerons Familie in einem Statement bekannt gegeben, Cameron sei an einem Krampf gestorben, der von einer Krankheit herrühre, unter der der Schauspieler gelitten und wegen der er behandelt worden sei. Es dauerte nicht lange und zahlreiche Stars wandten sich an Social Media, um dem jungen Nachwuchsstar Tribut zu zollen.

So schrieb Adam Sandler: "Viel zu jung. So süß. So lustig. Einfach nur der netteste, talentierteste und anständigste Junge, den man sich vorstellen kann. Er hat sich so viele Gedanken über seine Familie gemacht. Er hat sich so viele Gedanken über die Welt gemacht. Wir danken dir, Cameron, für alles was du uns gegeben hast. Da wäre noch so viel mehr gekommen. Alle unsere Herzen sind gebrochen. Ich bin in Gedanken bei deiner unglaublichen Familie und schicke ihnen meine tiefste Anteilnahme."

