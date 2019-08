Allgemein | STAR NEWS

Verschuldet: Keith Flint hatte rund 8 Millionen Euro Schulden als er starb

DE Showbiz - Vor seinem tragischen Tod Anfang März dieses Jahres hatte der The Prodigy-Sänger Keith Flint (†49, 'Firestarter') ein Vermögen von rund 12,5 Millionen Euro angehäuft. So sah es zumindest anfänglich aus. Doch die offiziellen Zahlen des Nachlassgerichts, die die britischen Zeitung 'The Sun' nun veröffentlicht hat, belegen ein weitaus geringeres Vermögen.

Schulden in Millionenhöhe

Nach der Regelung aller finanziellen Angelegenheiten des Sängers kam zum Vorschein, dass dieser Schulden in Millionenhöhe hatte. Und dass, obwohl Keith Flint nach wie vor reichlich Geld mit Plattenverkäufen und Auftritten verdiente. Allein in den vergangenen zwei Jahren soll er rund 1,6 Millionen Euro eingenommen haben.

Doch von seinem anfänglich geschätzten Vermögen blieben nach Begleichung aller Schulden nur noch rund 4,5 Millionen Euro übrig. Über 8 Millionen Euro soll der Sänger an Schulden, darunter ein großer Betrag an ungezählten Steuern, angehäuft haben.

Nur kurz vor seinem Tod hatte der Star sein Anwesen zum Verkauf angeboten. Ob er damit einen Teil seinen Schulden begleichen wollte?

Keith Flint nahm sich das Leben

Keith Flint wurde am 4. März tot in seinem Anwesen in der Nähe von Dunmow, Essex aufgefunden. Wenig später erklärte sein Bandkollege Liam Howlett auf Instagram, dass sich sein Freund "das Leben genommen hat". Ein Gerichtsmediziner bestätigte die Todesursache durch Erhängen und gab ebenfalls an, dass Keith Flint kurz vor seinem Tod einen Cocktail aus Drogen und Alkohol zu sich genommen hatte.

