Verona Pooth: Meditieren beim Eincremen

DE Deutsche Promis - Wie macht sie das bloß? Der Altersprozess scheint Verona Pooth nichts anzuhaben, ihre 53 Jahre sieht man der TV-Legende auf jeden Fall nicht an. Jetzt plauderte sie ein paar Beauty-Geheimnisse aus.

"Wie ein Duftbäumchen"

So hält sich die Moderatorin zum Beispiel den Morgen für ihre Pflege-Routine frei, wie sie im Gespräch mit 'Bunte' verriet: "Da mach ich gern ein Stündchen Yoga, das tut mir richtig, richtig gut, dann dusch ich." Wer glaubt, dass Verona dann bereits den Pfad zum inneren Frieden beschritten hat, irrt allerdings. "Nach dem Duschen, das ist für mich meine Meditation. Ich meditiere gar nicht beim Yoga, sondern beim Eincremen. Ich creme und creme und das tut mir einfach so gut." Das, so vermutet die Plaudertasche, sei wahrscheinlich auch ihr Beauty-Geheimnis. Frisch eingecremt und riechend "wie ein Duftbäumchen" geht es dann für die Zweifach-Mama ins Büro.

Auch Verona Pooth kann nicht ohne Cheat Day

Und wie sieht es mit künstlicher Nachhilfe aus, was die Schönheit angeht? Da macht Verona Pooth eine klare Ansage: Mit Botox lässt sich nicht alles beheben, denn das würde ja nicht den ganzen Körper verändern. Wer mit einer tollen Haut gesegnet ist, tut häufig auch etwas dafür, zum Beispiel mit gesunder Ernährung. Doch auch die richtige Pflege würde eine große Rolle spielen.

Ab und an gönnt sich aber auch Verona mal Junkfood, wie sie erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram Story verriet. Denn "Kino ohne Popcorn geht doch gar nicht!" Wenn sie zum Beispiel den neuesten James Bond guckt, langt sie so richtig hin: "Ich liebe es, Nachos, Popcorn, Cola, Fanta, Limo, Eis... alles auf einmal zu essen. Das ist sozusagen mein Cheat-Day, sage ich immer." Guten Appetit, Verona Pooth!

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images