Allgemein | STAR NEWS

Verona Pooth: “Ich bin sehr uneitel”

Verona Pooth (50) kümmert sich nicht darum, was andere über ihr Outfit denken.

Wir kennen die TV-Ikone als stets perfekt gekleidete Businessfrau, die immer wieder auf Best-Dressed-Listen landet. Dabei ist das nicht ihr erklärtes Ziel: Verona liebt Mode, orientiert sich aber immer an ihrem eigenen Geschmack.

"Ich bin sehr uneitel und es macht mir nichts aus, was die Leute denken. Ich habe viel eher voll meinen Look – bei mir im Schrank ist nichts, was ich doof finde", erzählt sie im Interview mit 'Bunte.de'.

Was aber nicht heißt, dass Verona auch im Alltag immer top gestylt aussieht. Im Gegenteil, es kann zu den lustigsten Mischungen kommen, wenn sie daheim ist. Ihre Söhne Diego (15) und Rocco (7) kennen das: "Ich mach mir dann zum Beispiel Blumen ins Haar, um zur Wiesn zu gehen. Dann klingelt's und ich schmeiße mich in den Bademantel. Und weil ich dann kalte Füße habe, schlüpfe ich in Boots, weil die grad rumstehen. Meine Kids kennen mich nur in solchen Looks – die denken immer, ich habe einen Schuss", lacht die stolze Mama.

Ob Schuss oder nicht: Ihre Fans lieben Verona Pooth für ihre coolen und ausgefallenen Looks – auf Instagram erfreuen sich über 460.000 Abonnenten über stylishe Fotos aus dem Alltag der Werbeikone.

© Cover Media