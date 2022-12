Allgemein | STAR NEWS

Verona Pooth hat genug von 2022: Versicherungs-Stress nach Einbruch-Alptraum

DE Deutsche Promis - Das nervt: Werbe-Ikone Verona Pooth (54) und ihre Familie wartet weiterhin auf Versicherungsgeld. In der Villa des Stars war vor einem Jahr eingebrochen worden, Verena ist bis heute erschüttert. Aber sie und ihr Mann warten immer noch darauf, dass die Versicherung ihnen den gesamten Schaden ersetzt. .

Verona nimmt den Papierkrieg auf

Aber die Entertainerin lässt sich nicht unterkriegen und wirft sich in den Kampf mit den Versicherungen. "Ein Drittel des Geldes fehlt noch", erzählte sie 'Bild'. "Inzwischen kenne ich mich richtig gut aus, habe mehrere Ordner an Korrespondenz." Die zweifache Mutter fühlt sich mittlerweile sogar fast als Expertin. "Ich glaube, ich wäre inzwischen eine perfekte Versicherungsvertreterin."

Verona Pooth will nie wieder so etwas Schlimmes erleben

Die Scherze können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Trauma des Einbruchs noch tief sitzt: "Dass ich so etwas Schlimmes nie wieder erleben muss", ist einer ihrer Wünsche für 2023. Ein Ergebnis des Einbruchs ist auch, dass sie ihren geliebten Fiat 500, den die Einbrecher auch mitgehen ließen, nicht mehr fahren will, obwohl die Polizei das Gefährt sicher stellten. "Die Einbrecher haben meinen geliebten Mini-Flitzer entweiht, als sie darin unseren Tresor abtransportierten", beklagte Verona und ist nun mit einem Porsche unterwegs. Und mit einem Schneemobil, denn es bleibt aufregend in ihrem Leben – zumindest beruflich.

Die Unternehmerin machte nämlich in der ProSieben-Show 'Joko gegen Klaas - Duell um die Welt' mit und bekam dort die Aufgabe, auf der zugefrorenen Ostsee eine Eisbude zu eröffnen. Damit nicht genug: Als Risiko kam dann noch ein Eisbrecher direkt auf sie zugefahren, um sich einen Eisbecher von ihr abzuholen. Das Schiff mähte dann aber ihre Eisbude um und beinahe auch Budenbetreiberin Verona, die kurfristig Todesängste ausstand. Aber sie schaffte ihre Aufgabe. “Und dann wandelt sich das um in so ein 'Yes'! Das war ein richtig cooles Gefühl", freute sich Verona Pooth in der Sendung und konnte mit einem Highlight das Jahr 2022 beenden.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images