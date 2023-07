Allgemein | STAR NEWS

Verona Pooth: Ganz neue Herausforderungen für die Moderatorin

DE Deutsche Promis - Verona Pooth (55) fühlte sich geehrt, von RTL zum Produzentenfest in Berlin eingeladen zu sein – auch wenn sie in diesem Feld noch ein absoluter Neuling ist. Seit Januar ist die einstige Werbe-Ikone als Produzentin tätig und muss noch einiges lernen, wie sie sagt.

Große Ehre für die Neu-Produzentin

Zurückhaltung war noch nie ihr Ding, darum erschien Verona im kanariengelben Samtanzug. “Es gibt so ‘Gute-Laune-Kleider’ und -Anzüge und heute war mir danach“, erklärte die Mutter von zwei Kindern gegenüber RTL, während sie sich im noch ungewohnten Zirkel orientierte. “Ich bin ganz stolz, dass ich eingeladen wurde und auch gebeten wurde, hier Mitglied zu werden.“ Und dass sie schon ein halbes Jahr, nachdem sie Produzentin wurde, an einem illustren Branchentreffen teilnehmen darf, weiß sie zu schätzen: “Das bedeutet für mich auch nach über 25 Jahren Berufserfahrung, das Gefühl, das ist was Aufregendes“, erklärte Verona demütig.

Verona Pooth stellt sich jeder Challenge

Verona Pooths erstes Projekt war ihre eigene Talkshow auf Magenta TV, bei der sie vor und hinter den Kulissen der Boss ist. Aktuell arbeitet sie an ihrer zweiten Produktion und hat mittlerweile gemerkt, “dass das Alles nicht so einfach ist.“ Besonders wichtig sei es, “die richtigen Leute auszusuchen, die dann auch untereinander das gleiche Feeling haben“. Das habe sie sich “einfacher vorgestellt“, gesteht Verona ehrlich. Dass sie vor schwierigen Herausforderungen keine Angst hat, konnte sie ja gerade als Teilnehmerin der ProSieben-Show ‘Local Hero’ beweisen, wo sie in Vietnam unter anderem Venusmuscheln aus dem Schlamm fischen und schließlich als Elvis Presley verkleidet in einem Travestie-Theater auftreten musste. “Das war persönlich meine härteste Challenge bei LOCAL HERO“, gestand Verona Pooth lachend auf Instagram – da klappt’s mit dem Produzieren sicher auch noch.

Bild: picture alliance/dpa | Britta Pedersen