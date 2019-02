Allgemein | STAR NEWS

Verona Pooth: “Franjo ist nicht unbedingt der Romantiker”

TV-Star Verona Pooth (50) und Unternehmer Franjo Pooth (49) sind seit fast 15 Jahren verheiratet und haben bekanntlich gemeinsam schon Höhen und Tiefen gemeistert. Trotzdem hält das Ehepaar sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern.

Jetzt gibt Verona jedoch einige Details aus ihrer Beziehung preis – und die zeigen, Romantik ist für Franjo ein Fremdwort.

So tickt Franjo

Im 'Bunte'-Interview plaudert Verona aus: "Franjo ist nicht unbedingt der Romantiker." Besonders Aktivitäten wie malerische Kutschfahrten oder auch einfach Partys würde der Unternehmer lieber meiden. "Er würde schon mal mitkommen. Er hat gesagt toi toi toi, dass Du Deine Mädels dabei hast", erklärt der TV-Star weiter.

Diamonds Are a Girl's Best Friend

In einer Sache weiß Franjo seine Liebste jedoch zu verwöhnen. Denn Verona durfte sich im Laufe der Zweisamkeit bereits über eine Menge luxuriöser Geschenke freuen. "Habe von Franjo schon viele schöne Schmuckstücke bekommen", schwärmt die 50-Jährige.

Und wie heißt es doch so schön: Diamonds Are a Girl's Best Friend.

© Cover Media