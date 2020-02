Allgemein | STAR NEWS

Verona Pooth: Das Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe

DE German Stars - Seit 20 Jahren sind Verona Pooth (51) und Ehemann Franjo (50) ein Paar, vor 15 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Die beiden Söhne San Diego (16) und Rocco (8) haben ihr Familienglück vollständig gemacht.

Das schätzen Verona und Franjo aneinander

Und noch immer läuft die Beziehung der beiden bestens, was Verona und Franjo aneinander lieben, haben sie nun im 'Gala'-Interview verraten. "Mit Verona ist es nie langweilig. Ich liebe ihr Temperament und ihren Body. Und wir vertrauen uns blind", so Franjo. Und Verona schätzt an ihrem Ehemann: "Franjo ist großzügig, spontan, witzig und vor allen Dingen sehr eigenwillig. Für ihn stehen Familie, Treue und Liebe zu seiner Familie an erster Stelle."

Eine Ehe ohne Vertrag

Obwohl sowohl Verona als auch Franjo erfolgreiche Unternehmer sind und über ein großes Vermögen verfügen, haben die beiden bei der Hochzeit keinen Ehevertrag geschlossen. "Für mich gehören Verträge und Liebe einfach nicht zusammen", begründet Verona diese Entscheidung. Die beiden hatten auch noch nie ernsthafte Beziehungsprobleme: "Wir haben uns auch noch nie betrogen oder eine Affäre gehabt", versichert das Model.

Dass Verona Pooth und Franjo miteinander alt werden, daran bestehen wohl keine Zweifel.