Verona Pooth auf Instagram: Fans spekulieren über ihr Gesicht

DE German Stars - Verona Pooth kündigt eine Tour mit Lesungen an — an sich schon eine Kuriosität. Doch die Werbung auf Social Media spaltet sogar ihre Fangemeinde.

Verona Pooth weiß eben, wie man sich ins Gespräch bringt

Verona Pooth (51) ist ein moderner Star, wie er im Buche steht. Schon bevor jemand das Wort überhaupt kannte, war die TV-Ikone eine Influencerin, prägte die deutsche Sprache und ist aus dem TV kaum wegzudenken.

Lesereise mit Verona Pooth

Dass der Star allerdings auf Lesetour geht, scheint zunächst einmal ungewöhnlich, doch genau das soll es schließlich auch sein. Ende September geht sie ihren eigenen Worten nach auf eine "etwas andere Lesetour". Die kündigte die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (65) am Mittwoch (4. September) auf Instagram an. Dazu sehen wir ein Bild von Verona, die sich lasziv auf einem Teppich räkelt, auf dem "Keep Off" ("nicht betreten") steht. Lange Beine, Negligée, knuddeliger Hund an der Seite: Wer hat, der hat.

Ihre Fans fremdeln

Doch während Verona für ihre Beine generell viel Lob einheimst — von "Wow, was für ein Anblick!" bis zu "Hammer-Beine!" sind viele positive Kommentare dabei. Aber nicht jeder ist begeistert von dem, was er sieht. Es ist vor allem Verona Pooths Gesicht, das ihren Followern Sorgen bereitet. "Das Gesicht ist leider total maskenhaft. Sehr schade, denn deine natürliche Schönheit mit leichten Spuren der Alterung wäre um ein vielfaches attraktiver meiner Meinung nach" oder "Super Frau, aber das Gesicht wirkt sehr fremd". Verona kann derweil über den Dingen stehen: Sie hat schließlich eine Lesetour vorzubereiten.

