Verlobung: Jochen Schropp und sein Freund schmieden Hochzeitspläne

DE Deutsche Promis - Jochen Schropp (42) und sein Lebensgefährte sind verlobt, wie er jetzt bekannt gab. Die Entscheidung fiel schon im vergangenen Jahr, allerdings ganz spontan. Jetzt freut sich das Paar auf seine Hochzeit in Kapstadt.

Coming-out zum 40. Geburtstag

Der Schauspieler und Fernsehmoderator hatte sich 2018 in einem Gespräch mit dem 'Stern' geoutet. "Ich werde dieses Jahr 40. Und ich will mich nicht mehr verstecken", sagte er damals. Zuvor hatte ihm unter anderen seine Schauspielagentur geraten, sich nicht zu outen, da die Rollenangebote – meist als Herzensbrecher oder Schwiegersohn – dann ausbleiben könnten. Auch habe er selbst kalte Füße bekommen, aber nun wolle er anderen Mut machen. "Ich bin mittlerweile mit mir selbst im Reinen und weiß, wer ich bin", erklärte er. "Wir kommen bei dem Thema nur weiter, wenn Leute den Mund aufmachen. Und jetzt bin ich es eben."

Traumhochzeit in Kapstadt

Im Podcast 'Knall & Tüte' verriet Jochen jetzt, wie er und sein Freund, mit dem er seit zwei Jahren zusammen ist, während eines Abendessens mit Freunden auf die Idee kamen, zu heiraten: "Wir hatten an einem Abend ein befreundetes Pärchen zu Gast – zwei Lesben. Dann ging es um Liebe und was wir aneinander haben. Dann haben wir uns noch mal gesagt, dass wir so glücklich sind, dass wir einander haben, und dann hat einer von uns gesagt: 'Ja, dann sollten wir eigentlich auch heiraten.'"

Der perfekte Ort, um einander das Jawort zu geben, lag gleich auf der Hand: Jochen Schropp und sein Partner wollen ihre Liebe in Südafrika besiegeln, denn in Kapstadt begann ihre Liebesgeschichte, und dort wollen sie auch den nächsten Schritt tun.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images