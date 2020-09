Allgemein | STAR NEWS

Vaterfreuden mit 68: Alle freuen sich mit Heinz Hoenig

DE German Stars - Zwei längst erwachsene Kinder hat Heinz Hoenig schon, und dass er mit 68 noch einmal Vater wird, sorgt mancherorts für Stirnrunzeln. Den Schauspieler stört‘s nicht, denn er selbst ist überglücklich und außerdem froh, dass sich auch seine gesamte Familie mit ihm und seiner zweiten Ehefrau Annika (35) freut.

Heinz Hoenig freut sich auf die Zukunft

"Wir beide sind ständig zusammen", schwärmte Hoenig im Gespräch mit der Zeitschrift 'Frau im Spiegel' über seine neue Liebe Annika, mit der er seit 2019 verheiratet ist. "In der Zukunft passieren nur noch gute Sachen. Noch mal Papa zu werden, ist ein tolles Gefühl." Falls dies irgendwem nicht passen sollte, sei ihm das "piepegal", ließ er verlauten.

"Meine ganze Familie ist damit einverstanden", erklärte Hoenig in dem Interview und bezieht sich damit auch auf seine Kinder Paula (32) und Lukas (30). "Das ist keine Floskel. Es ist wirklich so, dass alle glücklich miteinander sind."

Nach Corona-Zwangspause endlich wieder arbeiten

Ein weiterer Grund zur Freude: Für den beliebten Schauspieler gibt es endlich eine neue berufliche Herausforderung. Hoenig bekommt einen festen Platz in der Fortsetzung des Seifenoper-Klassikers 'Verbotene Liebe' und wird als Modezar Robert Verhoven zu sehen sein, der als strenger Patriarch seine Familie und sein Unternehmen regiert. 'Bild' gegenüber sagte er, es sei schwierig, in diesen Zeiten "überhaupt eine vernünftige Arbeit zu finden" und er freue sich darauf, mit 'Verbotene Liebe - Next Generation' etwas Neues zu schaffen: "Wir machen unser eigenes, neues Ding. Da gucken wir nicht drauf, was vorher mal war."