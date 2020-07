Allgemein | STAR NEWS

Vanilla Ice: Konzert in Texas nach Gegenreaktion abgesagt

DE Showbiz - Vanilla Ice (52) hat auf seine Fans gehört. Am Freitag, den 3. Juli, wird in Austin, Texas, die 'Independence Day Throwback Beach Party' zur Vorbereitung auf den Unabhängigkeitstag am Samstag begangen. Vanilla hatte sich darauf gefreut, im Rahmen der Feierlichkeit aufzutreten und tausende von Fans zu beschallen.

Ja, aber ...

Das Event wurde erlaubt, da es sich beim Veranstaltungsort um ein Restaurant handelt, diese dürfen in Texas weiterhin operieren. Trotzdem hatten die Behörden Anwohner gewarnt und darum gebeten, der Party fern zu bleiben. Unabhängig davon hatte sich Vanilla Ice auf seinen Auftritt gefreut und sich geweigert, das Konzert abzusagen. Auf Twitter hatte er gepostet: "Ich nehme das Coronavirus ernst. Aber wir können nicht in einer Blase leben."

Vanilla Ice zieht Konsequenzen

Nur kurze Zeit später hatte er seine Meinung jedoch geändert. Vier Stunden nach seinem Social-Media-Statement korrigierte sich der Sänger. In einem Video erklärte er, auf seine Fans gehört zu haben, von denen sich zahlreiche besorgt gezeigt hatten: "Unterm Strich – ich werde nicht hingehen. Meine Fans haben gesprochen, und ich verstehe, was die Menschen da draußen denken. Ich wusste nicht, dass die Zahlen (der Infizierten) in Austin so hoch sind. Ich hatte gehofft, dass die Zahlen bis zum 4. Juli schon viel besser aussehen." Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Am Mittwoch (1. Juli) wurden allein in Texas 8.000 neue Fälle in einem Zeitraum von 24 Stunden gemeldet.