Vanessa Stehler: „Eine Zeit voller Schmerzen, neuer Eindrücke und Kraftlosigkeit“

DE Deutsche Promis - Seit zwei Monaten geht es bei Vanessa und Philipp Stehler rund. Denn seitdem sind das Model und der Schauspieler Eltern, und nichts ist mehr, wie es einmal war.

"Mein Leben ist magisch geworden"

"Uns fehlen noch die richtigen Worte um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben. Seit dem 09.06.2023 fühlt sich unser Leben vollkommen an. Denn an diesem Tag ist unser Sohn geboren", begrüßte der ehemalige 'Bachelorette'-Kandidat auf Instagram seinen Nachwuchs. Und er kleine Mann hält Mama und Papa ordentlich auf Trab. "Mein Leben ist magisch geworden, seit du es betreten hast!" schwärmte Vanessa zu einem Video, auf dem sie mit ihrem Sohn kuschelt. Doch dass es nicht immer einfach für frisch gebackene Eltern ist, will die Influencerin auch nicht verschweigen. Und so teilte sie am Wochenende ein schonungslos offenes Posting darüber, wie sich ihr Leben verändert hat.

Vanessa Stehler ist schonungslos offen

"Wochenbett hört sich so nett an", schrieb Vanessa Stehler. "Doch es ist eine Zeit voller Schmerzen, neuer Eindrücke und Kraftlosigkeit. Eltern müssen sich erst mal an das Leben mit diesem kleinen Menschen gewöhnen." Sie gestand ehrlich: " Es ist zwar wunderschön, jedoch kann es auch sehr überfordernd sein!" Ein erfrischendes Eingeständnis in einer Influencer-Welt, in der oft genug alles perfekt sein muss. Doch Vanessa hat Hilfe: "Ich glaube das wichtigste ist einfach, dass man bedingungslos füreinander da ist, sich unterstützt und vor allem Zeit gibt! Nicht jede Laune auf die Goldwaage legt, wenn der Schlafmangel einen überrennt!" Denn letztlich sei das kleinste Lächeln ihres Sohnes die Schlaflosigkeit wert. Eines dürfe man jedoch nicht vergessen: Die Zweisamkeit. "Auch wenn diese Zeit erstmal zu kurz kommt. Den Moment nutzen und seinen Partner in den Arm nehmen", erinnert Vanessa Stehler ihre Follower.

