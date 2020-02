Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Hudgens: Scharfe Kritik nach unangebrachtem Post

DE Showbiz - Vanessa Hudgens (31) kann eigentlich nichts falsch machen – dachte man bislang, denn die Darstellerin ist nie durch Eigenverschulden in die Negativschlagzeilen geraten. Jetzt hat sie ihren ersten Shitstorm geerntet, indem sie ein unangebrachtes Bild auf Instagram gepostet hatte.

Vanessa Hudgens will überleben UND sexy aussehen

Wie hat sie das geschafft? Vanessa schoss ein Bild von sich und ihrer Schwester Stella, wie beide versuchen, sexy auszusehen, während sie einen Mundschutz tragen, der sowohl Mund als auch Nase bedeckt. Dazu schrieb Vanessa: "Wir haben keine Angst vor der Grippe!" Einigen Fans gefiel das aber gar nicht, schließlich tobt gerade vor allem in China der Corona-Virus, der in dem Land bereits 361 Todesopfer gefordert hat. Ist es da wirklich angemessen, ein solches Bild auf Social Media zu veröffentlichen und sich selbst als sexy Hexy in den Vordergrund zu stellen?

So geht es nun nicht!

Nein, findet dieser Nutzer und stellt folgerichtig fest: "Menschen sind tot, Vanessa." Ein anderer fügte hinzu: "Herrgott, ist das in schlechtem Geschmack." Ein weiterer ergänzte: "Ich weiß, das ist ein amüsantes Bild, aber, man, viele Menschen sterben gerade. Ich denke nicht, dass das etwas ist, über das man gerade Witze macht. Es ist, als hätte man über AIDS Witze gemacht, damals in den 90ern, als es anfing." (Die AIDS-Epidemie begann bereits in den frühen 80ern.) Vanesa Hudgens hat sich zu der Kritik noch nicht geäußert.

Weitere Artikel