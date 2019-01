Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Hudgens: Beste Karrieretipps von JLo

Vanessa Hudgens (30) wird Jennifer Lopez (49) für immer dankbar sein.

Die Darstellerin ist mit ihrer Kollegin gemeinsam in dem neuen Film ‘Second Act’ zu sehen. In der Komödie spielt Vanessa eine erfolgreiche Geschäftsfrau, während Jennifers Figur als Kassiererin eine zweite Chance im Berufsleben erhält. Aus der gemeinsamen Arbeit hat sich eine Freundschaft entwickelt, die Vanessa bereits jetzt viel eingebracht hat. Denn während der Dreharbeiten hat Jennifer ihrer jüngeren Kollegin nur zu gerne wertvolle Tipps gegeben. Im Gespräch mit dem ‘Haute Living’-Magazin erklärt Vanessa: "Zwischen den Drehs haben wir uns einfach unterhalten. Ich habe ihr dann von meiner Karriere erzählt und von den Bereichen, in denen ich noch an mir arbeiten muss. Sie hat mir dann verraten, welche Schritte ich als nächstes unternehmen soll, um dort hin zu kommen, wo ich einmal sein möchte. Sie hat mir gesagt: ‘Wenn du in einem bestimmten Bereich nicht zufrieden bist, schau dir die Personen an, die das machen, was du gerne machen möchtest. Mach was sie machen.’ Jennifer war toll darin zu sagen, dass man dies machen muss, um dahin zu kommen. Sie sagt es dann auf die einfachste Weise. Ich habe dann immer nur geantwortet: ‘Aber ja, natürlich! Ich werde das machen und dann werde ich die Welt genauso erobern, wie du es gemacht hast.’"

Vanessa Hudgens war begeistert, mit JLo drehen zu können, schließlich bewunderte die brünette Schönheit ihre singende Kollegin bereits seit langem, ist sie doch ein großer Fan von Filmen wie ‘Manhattan Love Story’. Ob Vanessa jetzt noch erfolgreicher wird, als sie es ohnehin schon ist? Man mag es fast nicht glauben.

© Cover Media

