Allgemein | STAR NEWS

US-Wahlkampf: Promi-Reaktionen auf Vize-Debatte, von Jon Favreau bis Alyssa Milano

DE Showbiz - Eine Woche nach dem ersten TV-Duell von Amtsinhaber US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden durften am Mittwoch (7. Oktober) die jeweiligen Vizes ran. Demokratin Kamala Harris oder Republikaner Mike Pence – wer überzeugt prominente Zuschauer mehr? Jon Faveau (53) weiß, wen er vorzieht: Er zeigte sich beeindruckt von Kamala Harris.

Nicht nur Jon Favreau lobt die demokratische Kandidatin

"Unglaublich beeindruckender Auftritt von Kamala. Pence war die meiste Zeit in der Defensive. Wich einigen harten Fragen aus. Verpasste seine Chance, irgendetwas an dem Rennen, das sie verlieren werden, zu ändern", twitterte der 'Iron Man'-Star und Regisseur Favreau. Gabrielle Union bewunderte, wie Kamala Harris die Trump-Administration entlarvte, "während Pence sich weigerte, die Regeln zu befolgen oder die Wahrheit zu sagen. Ein Kunststück", schrieb sie.

'Orange Is the New Black'-Star Uzo Aduba schwärmte: "Kamala wirkt so zielstrebig und bereit. Liebe es. Wir stehen hinter ihr!" Und dass auch die ehemalige First Lady Michelle Obama sich dem Lob anschließt, überrascht nicht: "Stark. Ehrlich. Klar. Hoffnungsvoll. Heute hat Kamala Harris bewiesen, dass sie und Joe Biden das Zeug dazu haben, dieses Land voranzubringen. Und jetzt liegt es an uns, sie zu wählen." Und Joe Biden selbst twitterte: "Kamala Harris, wir sind alle stolz auf dich!"

Kritik an Mike Pence von Alyssa Milano, Lob von Joy Villa

Alyssa Milano äußert ihre Meinung über Republikaner und Amtsinhaber Mike Pence deutlich: "Pence lügt mit einem Lächeln. Er ist eine Schande. Um ein großer Anführer zu sein, muss man ein aufrichtiger Mensch sein. Kamala Harris ist ein aufrichtiger Mensch. Sie ist bereit, ab Tag eins zu führen." Und Entertainment-Veteranin Bette Midler legt in ihrem Tweet nach: "Mike Pence ist ein unaufrichtiger Loyalist. Diese Regierung hat nichts dafür getan, den Menschen durch die Pandemie zu helfen, NICHTS. Er sollte sich schämen. Ich hoffe, das hängt ihm ewig nach."

Doch auch wenn viele Twitterer aus der Promi-Welt sich hinter Kamala Harris stellten, auch Mike Pence hat ein paar berühmte Anhänger, die wiederum Kamala Harris kritisieren, zum Beispiel Schauspieler James Woods: "Bilde ich mir das ein, oder ist Kamala Harris jeder Frage ausgewichen, die ihr gestellt wurde?" Sängerin Joy Villa schreibt: "Mike Pence vernichtet Kamala Harris in dieser Debatte!"

Noch läuft der Wahlkampf auf hohen Touren und man darf gespannt sein, wie es weitergeht.

Artikel zum Thema Jon Favreau belohnt Komparsen