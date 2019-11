Allgemein | STAR NEWS

US-Sängerin Halsey: Schwanger oder nicht schwanger?

DE Showbiz - Kaum legte Evan Peters (32) die Hand auf den Bauch seiner neuen Freundin Halsey (25) hieß es, das Paar erwarte ein Kind. Die US-Sängerin ließ es sich nicht nehmen, darüber zu witzeln.

American Horror Internet

Das Wochenende verbrachten der 'American Horror Story'-Star und seine singende Freundin ('Without Me') in Kalifornien, wo sie unter anderem leckere Pancakes frühstückten. Danach legte Evan liebevoll seine Hand auf Halseys Bauch – das hätte er mal lieber lassen sollen.

Sofort kochte die Gerüchteküche über und das Netz war sich sicher: Die amerikanische Musikerin ist schwanger!

Halsey gibt Entwarnung

Doch von wegen schwanger. Halsey erwartet kein Kind, wie sie höchstpersönlich auf Social Media bekannt gab. Auf Twitter stellte sie klar:

"Immer noch nicht schwanger. Immer noch nur allergisch auf Gluten. Immer noch verrückt nach Pancakes."

In einem zweiten Tweet griff sie das Pfannkuchen-Thema erneut auf und schrieb: "Ist es ein Junge? Ist es ein Mädchen? Es sind Pancakes!"

Damit dürfte wohl alles gesagt sein, was gesagt werden musste: Halsey ist nicht schwanger von Evan Peters.

Weitere Artikel