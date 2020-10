Allgemein | STAR NEWS

Uma Thurman: Dürfen Fans sich auf ‘Kill Bill 3′ freuen?

DE Showbiz - Niemand sieht als rachsüchtige Killerin sexier aus als Uma Thurman (50), deren zwei 'Kill Bill'-Filme Kultstatus haben. Fans würden sich sicher über eine Fortsetzung des Martial-Arts-Spektakels freuen – jetzt äußerte sie sich dazu, wie die Chancen stehen.

Quentin Tarantino hat schon Ideen für Kill Bill 3

Nach dem ersten beiden Filmen über die mörderische Braut aus den Jahren 2003 und 2004 machte Regisseur Quentin Tarantino seiner Fangemeinde schon den Mund wässerig, als er dem TV-Talker Andy Cohen im Dezember 2019 verriet, er habe schon ein "Konzept" für eine Fortsetzung: "Du weißt, die Braut hat lange und hart gekämpft, aber jetzt habe ich eine Idee, die interessant sein könnte. Ich würde es aber noch nicht jetzt machen", sagte er. "Es wäre frühestens in drei Jahren oder so, aber es ist definitiv möglich."

Uma Thurman glaubt nicht an eine Umsetzung

Uma Thurman, die zur Vorstellung ihres aktuellen Films 'The War with Grandpa' in der 'Today Show' interviewt wurde, hat nicht das Gefühl, dass es für 'Kill Bill' eine Fortsetzung geben wird: "Ich glaube nicht. Ich denke, in Quentins Kopf ist das schon durchgespielt und abgedreht und erledigt… Er ist schon an der nächste Sache dran."

Kopfkino ist ja auch etwas Schönes, nur schade für all die Fans der Killerbraut, dass sie nicht in Tarantinos Kopf schauen können, um Uma Thurman noch einmal in ihrer Paraderolle zu sehen.