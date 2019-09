Allgemein | STAR NEWS

Ulrike Folkerts: Lena Odenthal ist mir zu einsam

DE German Stars - Ulrike Folkerts (58) hat Lena Odenthal viel zu verdanken, schließlich ist sie durch die Polizistin erst bekannt geworden. Seit 30 Jahren spielt sie Lena nun schon und hat sich als solche in die Herzen von Millionen Zuschauern gespielt. Zu diesem ganz besonderen Jubiläum blickt die Darstellerin zurück.

Freundschaft aus der Ferne

Natürlich ist ihr Lena in all den Jahren stark ans Herz gewachsen, wie Ulrike gegenüber dem 'SWR' zugibt, wenn beide in vielerlei Hinsicht auch nicht unterschiedlicher sein könnten: "Ich sag ganz gerne, das ist eine gute Freundin von mir. Trotzdem muss man ganz klar unterscheiden: Lena Odenthal lebt alleine, hat eine Katze, macht ihren Job ziemlich gut. Sie ist mir ein bisschen zu einsam. Ulrike ist mehr gesellig, ich habe eine wunderbare Beziehung, die ich nicht missen möchte. Niemals im Leben wäre ich Polizistin geworden."

Ulrike Folkerts war neugierig

Stattdessen ist Ulrike Folkerts Schauspielerin geworden. Durch den 'Tatort' hat sich ihr Blatt zum Guten gewendet, denn vor ihrer Verpflichtung für die beliebte Reihe sei sie nur mäßig zufrieden gewesen. So habe sie allen Grund, dem Format dankbar zu sein, wie Ulrike Folkerts hinzufügt: "Ich war relativ unbedarft. Ich hatte zwei Jahre ein festes Engagement am Theater hinter mir, fand das nicht so berauschend, die Rollen, die man da so spielen muss. Bin nach Baden-Baden gefahren zum Casting und habe gedacht, jetzt darf ich zeigen, wie man mit einer Pistole umgeht und kann ein Verhör nachspielen. Die haben mich genommen. Ich war eigentlich ziemlich naiv." Naivität kann manchmal helfen.

