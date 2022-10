Allgemein | STAR NEWS

Ulla Kock am Brinks Geständnis: Von dieser Ehe wusste niemand

DE Deutsche Promis - Seit drei Jahren ist Ulla Kock am Brink (61) glücklich mit dem Rechtsanwalt Peter Fissenwert (60) verheiratet, seit 2014 sind die beiden zusammen. Das Paar lebt auf Sylt, und bislang war man immer davon ausgegangen, dass es die zweite Ehe der Moderatorin ('Die 100.000 Mark Show') ist.

"Ich ergab mich meinem Schicksal"

Zuvor war der TV-Star mit dem Produzenten Theo Baltz verheiratet gewesen, die Ehe wurde 2010 geschieden. Doch was bislang niemand wusste: Das war nicht Ulla Kock am Brinks erste Ehe. Mit 'Bild' sprach sie erstmals darüber, dass sie schon einmal Ja gesagt hatte. Damals war sie 29 gewesen, und der Bund fürs Leben hielt gerade einmal sechs Monate. "Die Ehe mit meinem damaligen Freund Robert war ein Missverständnis", so die Spielshow-Queen ganz ehrlich. Und warum hatte sie sich überhaupt erst getraut? "Robert und ich waren 1989 im Thailandurlaub. Da hat er mir einen Antrag gemacht und mich völlig überrumpelt. Ich war zu schwach, um Nein zu sagen. Ich hatte Durchfall, fühlte mich elend, ergab mich in mein Schicksal."

Ulla Kock am Brink spricht von einem"Missverständnis"

Es stellte sich in der Tat schnell heraus, dass Ulla Kock am Brinks erste Ehe ein Missverständnis war. Während ihr Mann sich seine Angetraute häuslich wünschte, wollte die Moderatorin Karriere machen. Nach sechs Monaten kam das Aus. Immerhin kann man sich heutzutage gegenseitig in die Augen sehen: "Robert ist inzwischen sehr glücklich und fand genau das, was er suchte." Und ihre erste Ehe hatte auch etwas gutes, betonte die Blitz-Braut, denn sie habe viel daraus gelernt.

Mittlerweile hat die Moderatorin mit der '100.000 Mark Show' auf RTL ein fulminantes TV-Comeback gefeiert. Damit will sie auch zeigen, dass es vor der Kamera auch Platz für die ältere Generation von Frauen gibt, wie sie 'Gala' erklärte: "Es ist an der Zeit, den ewigen Jugendwahn infrage zu stellen. Ich sehe mich durchaus als Repräsentantin meiner Generation. Eine Generation, die sehr wendig im Kopf ist, gerne neue Dinge ausprobiert und einen modernen Lebensansatz pflegt und lebt." Ulla Kock am Brink ist das lebende Beispiel.

Bild: Monika Skolimowska/picture-alliance/Cover Images