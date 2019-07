Allgemein | STAR NEWS

Ulla Kock am Brink: Hochzeit auf Sylt

DE German Stars - Ulla Kock am Brink (58) hat wieder Ja gesagt. Die Moderatorin ('Die 100.000 Mark Show') stattete am Donnerstagnachmittag [25. Juli] mit ihrem Freund Prof. Dr. Peter Fissenewert (57) dem Standesamt in Westerland auf Sylt einen Besuch ab.

Ulla Kock am Brink fühlt sich wie 21

Das Brautbouquet umfasste 21 Blumen — und das auch gutem Grund, wie der TV-Star 'Bild' verriet: "Wir fühlen uns wie 21." Seit fünf Jahren ist Ulla Kock am Brink mit dem Wirtschaftsanwalt zusammen, für die Moderatorin als auch ihren neuen Mann ist es die zweite Ehe: Sie war bereits sieben Jahre mit dem Produzenten Theo Baltz (69) verheiratet. Die beiden wurden 2010 geschieden. Die neue Liaison steht aber auf jeden Fall schon mal unter einem gutem Stern, denn die frisch gebackenen Eheleute starten mit einem Kompromiss.

Kompromiss bei der Hochzeit

Während Ulla Kock am Brink sich eine kleine Hochzeit gewünscht hatte, wollte Prof. Dr. Peter Fissenewert eigentlich so richtig auf die Pauke hauen. Man hat sich für einen gesunden Mittelweg entschieden: Am Donnerstag wurde ganz bescheiden auf Sylt die standesamtliche Zeremonie vollzogen. Im September soll dann eine größere Party in Berlin folgen. Wer so sich so aufeinander einstellt, dessen Ehe nimmt zweifellos einen guten Start. Herzlichen Glückwunsch, Ulla Kock am Brink und Prof. Dr. Peter Fissenewert.

