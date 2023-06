Allgemein | STAR NEWS

Überraschung für Pink: Fan wirft die Asche seiner Mutter auf die Bühne

DE Showbiz - Pink (43) tourt derzeit im Rahmen ihrer 'Summer Carnival 2023'-Tour durch Europa, aber ein Konzert wird ihr wohl ganz besonders in Erinnerung bleiben. Ein Fan nutzte ihr Konzert im Londoner Hyde Park für eine ungewöhnliche Form der Trauerarbeit.

So etwas passierte Pink noch nie

Als eine durchsichtige Plastiktüte, die eine pudrige Substanz enthielt, zu Pink auf die Bühne geworfen wurde, während sie ihren Song ‘Just Like A Pill’ sang, hob diese den Beutel auf und wandte sich an einen Fan in den vorderen Reihen: “Ist dies deine Mutter?“ fragte sie und erhielt eine positive Antwort. Die Sängerin setzte den Beutel erst einmal wieder ab und erwiderte: “Ich weiß nicht, was ich davon halte.“ Und während sie über die Bühne lief, fuhr sie fort: “Ich muss sagen, das war eine Premiere.“

Tour durch Europa

Am Mittwoch spielte Pink in Berlin, es folgen Konzerte in Wien, München Köln und Hannover. Ihre Europa-Tour endet am 16. Juli in Warschau. Auch ohne bizarre Fan-Einlagen können sich die Zuschauer*innen auf einige Highlights freuen – so saust die abenteuerlustige Pink an einer Zipline über ihr Publikum auf die Bühne. Pinks Summer Carnival Tour wird sie dann bis Oktober quer durch die Vereinigten Staaten führen, bevor es am Schluss nach Australien und Neuseeland geht.

Bild: Graham Finney/Cover Images