Udo Lindenberg: Malen gegen den Corona-Blues

DE German Stars - Die ganze Welt ist vom Coronavirus getroffen — da macht auch Udo Lindenberg (74) keine Ausnahme. Doch der Musiker ('Sonderzug nach Pankow') weiß mit dem Stress des Lockdowns umzugehen.

Relaxen mit dem Pinsel

Denn neben der Musik hat der Panikrocker noch ein zweites Ventil, um die in ihm schlummernden kreativen Kräfte wachzukitzeln: Der Star malt, und das schon seit Jahren. Dieses Talent kam ihm während der Pandemie zugute, denn es lässt sich bequem zuhause ausleben. "Wir alle, die ganze große Panikfamilie, die Band, die Kreativcrew und die Techniker haben durch die grausame Pandemie ’nen schweren Blues abgekriegt", erzählte Udo im Interview mit der Funke Mediengruppe.

Udo Lindenberg denkt gar nicht ans Aufhören

Diesen Blues habe er mit der Malerei wirksam bekämpfen können, die Kunst sei eben sein Ding. "Wenn ich so richtig dabei bin, dann überkommt mich absolute Besessenheit ähnlich wie bei der Musik." Er könne sogar besser entspannen als bei Konzerten. Der Gedanke, jetzt einfach mal etwas kürzer zu treten, ist dem Rock-Urgestein allerdings fremd, selbst angesichts seines 75. Geburtstages im kommenden Jahr. "The Show must go on. Und zwar noch seeehr lange", versicherte Udo Lindenberg — seine Fans wird's freuen.