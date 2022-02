Allgemein | STAR NEWS

Überraschende Ankündigung von Königin Elizabeth II: Camilla soll Queen Consort werden

DE Showbiz - Zukunftswünsche: So deutlich hat Queen Elizabeth II. (95) ihre Wünsche für die Nachfolge noch nie dargestellt. Es ist klar, dass ihr Sohn Prinz Charles (73) König wird, dabei war aber lange noch nicht klar, ob seine Frau Camilla (74) auch eine Krone tragen wird.

Königlicher Wunsch

Aber ihre Schwiegermama sieht es anders und hat jetzt zum 70. Jubiläum ihrer Thronfolge eine Botschaft an ihre Untertan*innen verbreitet "Ich bin unendlich dankbar und fühle mich geehrt durch die Loyalität und Zuneigung, die Sie mir weiterhin entgegenbringen“, bedankte sich das britische Staatsoberhaupt beim Volk. "Und wenn mein Sohn Charles zu gegebener Zeit König wird, weiß ich, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung gewähren werden, die Sie mir haben zukommen lassen, und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit gekommen ist, dann als Queen Consort bekannt sein wird, wenn sie ihren eigenen treuen Dienst fortsetzt." Bislang waren Beobachter immer davon ausgegangen, dass Camilla den Titel Prinzgemahlin erhält - Queen Consort, also Königsgemahlin, liegt in der Hiercharchie darüber.

Camilla bekommt Unterstützung von Königin Elizabeth II

Es ist schon eine große Sache, dass sich die Queen für Camilla als gekröntes Haupt stark machte, denn die Herzogin von Cornwall, so ihr offizieller Titel, gilt für einige immer noch als "Ehebrecherin", die Prinzessin Diana (†36) viel Kummer bereitete. Aber sie ist nunmal die große Liebe von Prinz Charles, der sie 2005 heiratete. Daher ist es sicherlich auch die Erfüllung seines Wunsches, dass seine Frau ihm nun auch vom Rang her zur Seite stehen wird, wenn er König wird. Da konnte sich seine Mama wohl nicht in den Weg stellen.

Die britische Bevölkerung hat sich auch an Camilla gewöhnt, zu deren wohltätigen Aufgaben gehört, sich für die Opfer häuslicher Gewalt einzusetzen. Und es wird wohl auch nicht mehr so lange dauern, bis ihre Stunde schlägt und sie neben König Charles III. als Königsgemahlin ihren Platz einnimmt.

Bild: Cover Images