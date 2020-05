Allgemein | STAR NEWS

Überglücklicher Elton John: Endlich in ‘Killing Eve’!

DE Showbiz - Elton John (73) ist eine echte Legende, die Millionen von Menschen begeistert und die Popkultur nachhaltig beeinflusst hat. Dieser Einfluss ist noch immer spürbar, auch in aktuellen Produktionen wie 'Killing Eve', der populären BBC-Serie.

Villanelle ist ein Fan

In der Produktion, deren dritte Staffel in England aktuell ausgestrahlt wird, spielt Jodie Comer eine Auftragsmörderin namens Villanelle, die sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Ermittlerin Eve – gespielt von Sandra Oh – liefert, ihr dabei aber immer wieder entkommt. In der aktuellen Folge macht indirekt Elton John seine Aufwartung, als ein Junge als entfernter Verwandter von Villanelle erscheint, der ein großer Fan des Barden ist und die Mörderin fragt, was Elton wohl essen würde, hielte er sich in Berlin oder Wien auf. Damit noch nicht genug, beginnen beide noch 'Crocodile Rock' zu singen, bevor der Junge Villanelle eine Notiz gibt, auf der steht: "Geh zu Elton."

Die Herzchen-Brille ist super

So viel Ehre steht ihm gar nicht zu, findet Elton John selbst, der auf Instagram ein Bild von Jodie Comers Serienfigur postet, die Eltons legendäre Herzchen-Brille trägt: "#KillingEve ist so eine bahnbrechende Show. Ich bin begeistert, in der aktuellen Folge erwähnt zu sein. Ich finde, die Brille steht dir wirklich ausgezeichnet, @jodiecomer!" Jodie konnte es gar nicht fassen, von Elton John auf Instagram erwähnt worden zu sein. Neben Eltons Bild kommentierte sie mit einem geschockten Emoji und einem Herz und teilte den Beitrag auch in ihren Instagram Stories: "Ich kann nicht einmal vorgeben, dass ich ganz gelassen bin. Ich werde mir das jetzt immer angucken, wenn ich traurig bin."