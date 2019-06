Allgemein | STAR NEWS

U2-Gitarrist The Edge: Kein Haus auf den Klippen vor Malibu

Die Pläne von U2-Gitarrist David Howell Evans, (57, 'With Or Without You'), besser bekannt als The Edge, mehrere Häuser in der Nähe von Malibu zu bauen, wurden abgelehnt. Der Oberste Gerichtshof stimmte dem Antrag des Musiker nicht zu.

Keine Bauerlaubnis für David Howell Evans

Über ein Jahrzehnt kämpfte The Edge für sein Vorhaben: Er wollte fünf umweltfreundliche Häuser in einem unverbauten Küstenabschnitt in den Bergen von Santa Monica mit Blick auf die kalifornische Stadt Malibu bauen lassen. In der vergangenen Woche entschied der Richter des Obersten Gerichtshofs, den bereits von einem unteren Gericht abgelehnten Antrag nicht erneut zu überprüfen. Damit erhält der Musiker laut 'Billboard' keine Bauerlaubnis.

Anwohner wehren sich

Zwar hatte der Gitarrist im Jahr 2015 dieselbe Erlaubnis bereits von der California Coastal Commission erhalten, doch sei diese Entscheidung unsachgemäß gewesen. Dem Vorhaben des Musikers machte letztendlich ein Widerspruch der Anwohner Malibus sowie der Mitglieder mehrerer Naturschutzverbände ein Strich durch die Rechnung. Ihnen zufolge hätte das riesige Bauvorhaben von The Edge negative Auswirkungen auf die Gegend in Bezug auf optische, biologische und ökologische Aspekte.

