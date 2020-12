Allgemein | STAR NEWS

Tyrese Gibson: ‘Fast & Furious’-Star und Ehefrau trennen sich

DE Showbiz - Tyrese Gibson (42) hatte im Februar 2017 seine Verlobte Samantha geheiratet. Nun haben der 'Fast & Furious'-Schauspieler und seine Frau beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Sie wollen sich einvernehmlich scheiden lassen. Samantha und Tyrese haben eine gemeinsame Tochter.

Beste Freunde und starke Eltern

Die kleine Soraya ist zwei Jahre alt. Sie wird nun Mama und Papa die meiste Zeit über nur getrennt voneinander erleben, wie Tyrese Gibson in einem Instagram-Statement an seine Fans erklärte: "Wir haben uns entschieden, ein Statement über eine schmerzhafte und bedeutungsvolle Veränderung in unserem Leben herauszugeben. Nach langem Nachdenken, nach Abwägung und Gebeten haben wir leider die schwierige Entscheidung getroffen, uns zu trennen und uns scheiden zu lassen. Unsere Absicht ist, beste Freunde und starke Eltern zu bleiben."

Tyrese Gibson ist nicht verbittert

Trotz der traurigen Nachricht zeigte sich Tyrese versöhnlich – Bitterkeit war in seinen Worten nicht zu erkennen: "Wir fühlen uns gesegnet, dass wir einander gefunden hatten. Wir sind dankbar für die vier Jahre, die wir miteinander verheiratet waren. Unsere Reise war ein Ritt voller Höhen und Tiefen für uns beide, aber es war eine Reise, die wir beide nicht mit anderen Menschen hätten unternehmen wollen. Wir empfinden wirklich so viel Liebe und Respekt füreinander. Wir beide sind in dieser Beziehung stark gewachsen; wir haben so viele schöne Erinnerungen geteilt. Wir freuen uns auch auf die Zukunft, die vor uns als Individuen liegt." Tyrese Gibson war vor seiner Hochzeit mit Samantha mit Norma Mitchell verheiratet, mit der er eine mittlerweile 13 Jahre alte Tochter namens Shayla hat.