TV-Star sticht in See: Daniel Roesner erfüllt sich einen Traum

DE Deutsche Promis - Daniel Roesner (37) hat die Segel gesetzt und schippert einer neuen Karriere entgegen. Gemeinsam mit seiner Freundin Cara-Sophie ist der Schauspieler ('Alarm für Cobra 11') vorübergehend nach Teneriffa übergesiedelt. Hier will er sich einen Traum erfüllen und zum Kapitän ausbilden lassen.

Was, wenn die Segel kaputtgehen

Seit November lebt das Paar bereits auf der Insel, wohnt auf kleinstem Raum in einem Van, um Geld zu sparen. Das Ziel? "Ich mache eine Kapitänsausbildung für Segelschiffe." Die dauert eigentlich zwei Jahre, aber auf Teneriffa kann Daniel einen Kurs in vier Monaten durchlaufen. Der Tagesablauf ist daher auch straff organisiert, wie er 'Bild' verriet: "Morgens geht es um 8 Uhr auf das Schulschiff. Zuerst Theorieunterricht, dann fahren wir raus aufs Meer. Ich übe dann zum Beispiel, was ich mache, wenn die Segel kaputtgehen."

Daniel Roesner braucht keinen Luxus

Natürlich macht die Pandemie auch vor Schiffen nicht halt. "Wegen der Corona-Auflagen sind immer nur drei Schüler und ein Lehrer an Bord. Zudem tragen wir Masken", erklärte Daniel. Das klingt nach einem anstrengenden Tag, und der Star gibt zu, dass er abends meist müde ist: "Doch manchmal gehe ich dann gerne noch mal Kite-Surfen."

Einschränkungen im Wohn-Luxus nehmen er und Cara-Sophie gern in Kauf: "Hier habe ich alles, was ich zum Leben brauche: Dusche, warmes Wasser, Herd, Heizung und Schlafgelegenheit." Nur eines gönnen sich die beiden: Streamen übers Mobilnetz: "Da wir keine Kosten für ein Haus haben, können wir für solche Dinge etwas mehr bezahlen." Fans brauchen sich übrigens keine Sorgen zu machen: Daniel Roesner will im Frühjahr wieder in Deutschland vor der Kamera stehen.

