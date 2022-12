Allgemein | STAR NEWS

TV-Richter Alexander Hold: Für diese ZDF-Sendung würde er ein Comeback wagen

DE Deutsche Promis - Einst sorgte Alexander Hold (60) als bekannter Fernsehrichter für Gerechtigkeit, heute macht er Politik in seiner bayerischen Heimat. Doch er könnte sich eine Rückkehr zum Fernsehen vorstellen – für die richtige Sendung.

Alexander Hold bekommt viele Anfragen

Als Vizepräsident des bayerischen Landtags und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat seiner Geburtsstadt Kempten ist Alexander Hold sicher nicht langweilig, aber eine TV-Sendung könnte ihn reizen: "Ganz klar: 'Aktenzeichen XY … ungelöst', da kommt der ehemalige Staatsanwalt in mir wieder durch. Also, wenn Rudi Cerne Urlaub braucht: Ich spring gerne ein!" versprach Alexander Hold im aktuellen 'Stern'-Interview. Von 2001 bis 2013 war er täglich auf Sat.1 zu sehen, und tatsächlich zeigt das Fernsehen immer noch Interesse an dem Juristen: "Anfragen von Sendern gibt es in letzter Zeit vermehrt. Natürlich ist es nach wie vor eine schöne Aufgabe, die Menschen zu unterhalten und zugleich Wertediskussionen anzustoßen. Aber nun engagiere ich mich mit voller Kraft in meinem politischen Amt, und eine regelmäßige Sendung ist damit schon rein zeitlich nicht unter einen Hut zu bekommen."

Lokalpolitiker aus Leidenschaft

Seine Heimat liegt Hold am Herzen, und gerade weil er sich in Kempten so verwurzelt fühlt, kann er dort etwas bewegen, glaubt er: "Wer gute Landespolitik machen will, muss die Probleme kennen und sehen, wie sich Gesetze täglich auswirken", hielt Hold fest. Aber auch eine Rückkehr in seinen Beruf und die Rolle eines echten Richters kann er siaaach offenbar vorstellen, wie die 'Augsburger Allgemeine' im September aus ihm herauskitzelte: "Klar. Das ist ein Beruf, der zwar auch belasten kann, mir aber immer Freude bereitet hat und der ja auch die Basis ist für das, was ich dann im Fernsehen gemacht habe. Jetzt stehe ich mit beiden Beinen und voller Motivation inmitten meiner politischen Aufgabe, daher ist eine Rückkehr in die Justiz nicht sehr wahrscheinlich. Aber ich würde mit Freude wieder hingehen." Ebenso wie zum ZDF, wenn 'Aktenzeichen XY' mal frei werden sollte. Die Zuschauer würden sich über ein Wiedersehen mit Alexander Hold sicher freuen.

Bild: Sven Hoppe/picture-alliance/Cover Images

