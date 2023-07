Allgemein | STAR NEWS

TV-Legende Thomas Gottschalk: In München erhielt er den Maximiliansorden

DE Deutsche Promis - Thomas Gottschalk (73) wurde am Mittwoch (26. Juli) eine ganz besondere Ehre zuteil: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder überreichte dem TV-Entertainer, der insbesondere mit seiner Moderation der Unterhaltungsshow ‘Wetten, dass…?’ Fernsehgeschichte schrieb, im Antiquarium in München den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst.

Eine hohe Ehre

"Es ist die höchste Auszeichnung des Freistaats Bayern, die allerhöchste für außergewöhnliche Leistungen in Wissenschaft und Kunst und ist eine Art 'Bayerischer Nobelpreis'", sagte Söder bei der Verleihung. "Ein Nobelpreis in Weiß-Blau" sei dieser Orden, der "überragende Persönlichkeiten mit überragenden Lebensleistungen" ehren würde. Thomas Gottschalk wäre nicht Thomas Gottschalk, wenn er die hohe Auszeichnung nicht mit einem flapsigen Spruch kommentieren würde: "Und ich sage, ein Orden um den Hals bringt natürlich mehr als ein Tattoo am Oberschenkel", erklärte er dankbar. Der TV-Star war nicht der einzige, der den Orden erhielt: Opernregisseurin Katharina Wagner (45) sowie Filmkomponist und Musiker Klaus Doldinger (87) gehören nun ebenfalls zu den bislang 243 Geehrten. Aktuell gäbe es 91 Ordensträger, hieß es in einer Presseerklärung; die Zahl der lebenden Ordensträger sei jeweils auf 100 beschränkt.

Thomas Gottschalk gibt sich bescheiden

Es ist natürlich nicht die erste Ehrung, die Thomas Gottschalk für sein Lebenswerk erhielt. Im November 2022 wurde er in Passau mit dem Menschen in Europa-Kunst-Award ausgezeichnet. "Ich bin kein Künstler. Das Spontane hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Das Spontane ist eine Begabung", erklärte er in seiner Dankesrede bescheiden. Ein Künstler mache sich vorher Gedanken – er nicht unbedingt. “Ich bin jemand, der aus einem Moment etwas macht. Dieser Moment hat etwas Zauberhaftes. Das klingt jetzt pathetisch. Man sieht sein Publikum und will, dass sich keiner langweilt.” Das sei auch und gerade in schwierigen Zeiten wichtig: “Es ist immer für ehrliche Leichtigkeit Platz. Mit Unterhaltung machst du niemanden besser, aber es geht ihm hinterher besser.” Möge Thomas Gottschalk sein Publikum noch lange zum schmunzeln, lachen und nachdenken bringen.

