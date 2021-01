Allgemein | STAR NEWS

Trunkenheit am Steuer: Jonathan Rhys Meyers in Los Angeles angeklagt

DE Showbiz - Wie die Staatsanwalt von Los Angeles bestätigte, wurde am 30. Dezember ein Verfahren gegen Jonathan Rhys Meyers (43) eröffnet, nachdem dieser im November einen kleinen Unfall gebaut hatte und bei der nachfolgenden Blutalkoholprobe durchfiel. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler ('Die Tudors') Probleme mit dem Alkohol hat und deshalb mit dem Gesetz in Konflikt geriet.

Kleiner Unfall mit Folgen

Der Vorfall soll sich am 8. November in Malibu ereignet haben, als Jonathan in einen zum Glück harmlosen Autounfall verwickelt war. Dabei fiel auf, dass der Star nicht nüchtern war – Blutalkoholproben ergaben einen Wert von über 0,8 Promille. Jetzt muss er sich dafür, dass er in diesem Zustand überhaupt losfuhr, vor Gericht verantworten – am 25. Februar soll sein Prozess beginnen.

Der Ire kämpft seit vielen Jahren gegen seine Alkoholprobleme und hat schon mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken hinter sich. Doch auch wenn er immer wieder längere Zeit nüchtern blieb, schlug er danach umso schlimmer über die Stränge.

Jonathan Rhys Meyers kennt sein Problem

2018 gestand der Schauspieler in einem Interview mit the Guardian: "Normalerweise bleibe ich acht, neun, zehn Monate nüchtern, dann werde ich einen Tag rückfällig und bin enttäuscht. Aber es dauert nie lange, ich stehe wieder auf und versuche es erneut."

In dem Jahr kam es auch zu einem sehr öffentlichen Zwischenfall, als Jonathan sich während eines Fluges mit American Airlines mit seiner Ehefrau Mara Lane stritt: "Als meine Frau mitbekam, dass ich einen Drink bestellt hatte, wurde sie sehr, sehr böse auf mich, weil ich nicht trinken sollte. Es tut mir nicht gut und ich war lange abstinent gewesen", erklärte er nach dem Zwischenfall gegenüber Talkshow-Star Larry King. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung – hoffentlich fällt der Groschen bei Jonathan Rhys Meyers bald.