Trotz Scheidung: Brian Austin Green hält auch weiterhin zu Megan Fox

DE Showbiz - Schauspieler Brian Austin Green (49) hält sich im Hintergrund der Beziehungskrise, die seine Ex-Frau Megan Fox (36) derzeit mit dem Rapper Machine Gun Kelly hat (32). Warum sollte er sich da auch einmischen?

Die Jungs sind das Wichtigste

Seine Ex sorgt gerade für Schlagzeilen, ob sie denn noch mit ihrem Liebsten verlobt ist oder nicht. Angeblich soll er fremdgegangen sein. Die Gerüchteküche brodelt, aber einer, der da nicht seinen Senf zugeben will, ist Brian. "Er hält sich aus ihrem Privatleben raus, denn das geht ihn nichts an", ließ ein Insider 'UsWeekly' wissen. "Brian ist dankbar, dass es ihm mit Megan wirklich gut geht und unterstützt sie, egal was passiert." Schließlich sind da die gemeinsamen Kinder, Noah (10), Bodhi (9) und der sechsjährige Journey. "Wenn es um Megan geht, sind seine einzige Sorge die gemeinsamen Jungs."

Brian Austin Green hat jetzt ein gutes Verhältnis zu Megan Fox

Die Liebesbeziehung von Brian Austin Green und Megan Fox war nicht immer einfach. Die beiden kamen zusammen, als der Serienstar 30 war und seine Liebste gerade mal 18. 2006 machte er ihr einen Antrag, aber 2009 ließen sie die Verlobung platzen. 2010 gab es die Versöhnung und auch die Hochzeit. 2015 krachte es wieder, aber das Paar versöhnte sich wieder. Im Mai 2020 war dann endgültig Schluss. Aber wenn man Brian glauben darf, konnten sie Freund*innen bleiben. "Ich weiß, dass sie mich immer lieben wird, und ich weiß, dass das, was wir als Familie aufgebaut haben, wirklich cool und besonders ist", erklärte er 2020 in seinem Podcast. "Also haben wir beschlossen, dass wir das nicht verlieren dürfen. Dass wir, egal was passiert, immer miteinander befreundet sind und dass wir mit den Kindern eine gemeinsame Front bilden."

Das klingt doch nett und Megan Fox ist sicherlich froh, dass sie in diesen turbulenten Zeiten einen Freund in Brian Austin Green hat.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com