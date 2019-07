Allgemein | STAR NEWS

Trotz Kritik: 32 Emmy-Nominierungen für ‘Game of Thrones’

‘Game of Thrones’ hat einen neuen Rekord aufgestellt, indem der finalen Staffel 32 Emmy-Nominierungen zuteil wurden – so viele wie sonst keiner Produktion in diesem Jahr. Knapp dahinter rangieren die Amazon-Serie ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ und ‘Chernobyl’ von Sky.

Heftet eure Petitionen weg

Nicht alle Fans waren von der letzten Staffel ‘Game of Thrones’ – vor allem von der finalen Folge – überzeugt. Einige unterschrieben sogar erbost eine Petition, die Staffel sollte mit einem besseren Autorenteam noch einmal neu geschrieben und gedreht werden.

Das dürfte die Köpfe hinter der Serie herzlich wenig interessieren, denn als die Emmy-Nominierungen am Dienstag [16. Juni] bekannt gegeben wurden, durfte sich der Sender HBO darüber freuen, dass ihr Aushängeschild so viele Nominierungen erhalten hat wie sonst keine andere Produktion. Nominiert sind unter anderem Kit Harington (32) und Emilia Clarke (32) als beste Hauptdarsteller sowie insgesamt sieben Schauspieler als beste Nebendarsteller.

Überraschend leer ausgegangen

In der Kategorie Bestes Drama wird sich ‘Game of Thrones’ gegen starke Konkurrenz behaupten müssen. Nominiert in der Kategorie sind ‘Better Call Saul’, ‘Bodyguard’, ‘Ozark’, ‘Pose’, ‘Succession’, ‘This is Us’ sowie ‘Killing Eve’.

Nach ‘Game of Thrones’ hat ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ die meisten Nominierungen erhalten, indem die Serie sich Hoffnungen auf insgesamt 20 Emmys machen kann, wenn alles perfekt läuft. Einige große Hollywoodstars wurden von der Jury dieses Jahr jedoch übergangen: Weder Julia Roberts (51) erhielt eine Nominierung für ihre erste Serie, ‘Homecoming’, noch wurden Emma Stone (30) und Jonah Hill (35) für ‘Maniac’ bedacht. Die Zeremonie wird am 22. September in Los Angeles ausgetragen.

